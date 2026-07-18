Emniyetin gökyüzündeki gözü ‘GÖKMEN’!

Konuşlandırılan 6 farklı noktadan ihbarın geldiği bölgeye göre otonom olarak bulunduğu yerden kalkıp kısa sürede olay yerine ulaşan droneler, ekipler daha olay yerine varmadan ekiplere bölgeden anlık görüntüler ulaştırabiliyor. Gece görüş ve termal sistem ile günün her saati görev yapan ve polislerin gökyüzündeki gözü olabilen bu sistem tek bir komuta merkezinden yönetilerek kesintisiz olarak görev yapabiliyor. GÖKMEN, araç takibi, yoğunluk analizi, olay yeri analizi de yapabiliyor.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçlularla mücadeleyi daha etkin yapabilmek adına Türkiye'de uygulanan ilk yapay zeka destekli GÖKMEN Gökyüzü Kontrol Merkezi sistemini hayata geçirdi. GÖKMEN ihtiyaç duyulan her noktaya saniyeler içerisinde ulaşabilecek şekilde tasarlandı. Kentte 6 farklı noktada konuşlandırılan droneler tek bir komuta merkezinden yönetiliyor. Tek bir koordinasyon altında kesintisiz görev yapabiliyor. Yüksek çözünürlüklü optik kameralarıyla araç takiplerini etkin şekilde gerçekleştiriyor. Araç ve yaya hareketliliğini anlık olarak izliyor, olay yerlerini hızla analiz edebiliyor. Yapay zeka destekli analiz sistemi ile araç ve insan sayılarını gerçek zamanlı olarak tespit edebiliyor. Yoğunluk analizleri gerçekleştirerek şehirdeki hareketliliği an be an değerlendirebiliyor. Elde edilen verileri anlamlı bilgiye dönüştürüyor. Sahadaki ekiplerin daha hızlı daha doğru ve daha etkin karar almasını sağlıyor. Lazer mesafe ölçüm sistemi ile sahayı yüksek hassasiyetle değerlendiriyor. Sesli uyarı ve komut sistemi ile gerektiğinde anında müdahale imkanı sağlıyor. Gece operasyonlarında termal görüntüleme sistemi ile en zorlu arazi şartlarında bile görevini sürdürüyor. Suçun önlenmesi, olayların aydınlatılması, kamu düzeninin korunması ve vatandaşların güvenliği için gökyüzündeki göz, yerde görev yapan ekiplerle aynı merkezden aynı koordinasyonda aynı hedef doğrultusunda çalışıyor.

EKSİ 30 VE ARTI 50 DERECELERDE GÖREV YAPABİLİYOR

Aylar süren çalışmanın ardından GÖKMEN kısa süre önce görev yapmaya başladı. GÖKMEN, gittiği bölgede ilgili ekipleri kesintisiz canlı yayın imkanı da sağlıyor. Olay yerine gidecek ekip, kendisine ulaştırılan linkten canlı görüntüleri izleyip, olay yeri hakkında önceden bilgi sahibi olabiliyor. GÖKMEN, eksi 30 derece artı 50 derecelerde görevini yapabiliyor. En uzak mesafeye 5 dakika gibi bir sürede ulaşabiliyor. GÖKMEN koordinatlar girildikten sonra otonom olarak olay yerine gidiyor ve görev sonrası tekrar bölgesine dönerek şarj oluyor ve bir sonraki görev için hazırlanıyor. GÖKMEN 50 dakika boyunca havada kalıp, ekiplerin gökyüzündeki gözü oluyor.

GÖKMEN GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜMÜZ

Sistem ile bilgi veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Engin Keskin, GÖKMEN'in gökyüzündeki gözleri olduğunu söyledi. Türkiye'de bu şekilde kurulan ilk sistem olan Gökmen'in otonom olarak çalıştığını belirten Keskin, "Haber merkezine ihbar düşmesinin ardından otonom olarak adrese doğrudan intikal edebiliyor. Ekiplerin olay yerine ulaşamadan ekiplere olay yeri ile ilgili ön bilgi sağlıyor. Kent merkezinde 6 farklı noktayı kapsayan bu sistem en fazla 5 dakika içerisinde olay yerine gidebiliyor. İhbar gelir gelmez drone en yakın noktadan otonom olarak kalkarak olay yerine ulaşıyor. Sistemimizi ilçelerimizde de uygulamak gibi hedefimiz de var" dedi.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör