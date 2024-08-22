Emojilerin anlamı her ülkede farklı

Sosyal medyada geniş kullanım alanına sahip olan emojiler üzerine yapılan araştırmalar, aynı emojinin farklı dil konuşulan ülkelerde farklı anlamlara geldiğini ortaya koydu. Japonca'da resim ve karakter kelimelerinin birleşimi anlamına gelen "emoji" son 10 yılda hızla yayıldı.Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan Üniversitesi Germen Filolojisi Bölüm Başkanı Profesör Rusudan Makhachashvili, "Emoji kullanımı ülkeden ülkeye, dilden dile değişiyor. İngilizce konuşan biri bazı emojileri tek bir anlamda kullanırken İspanyolca konuşanlar ise bundan tamamen farklı bir şey anlayacaktır" dedi.Bir emojinin insanlarda çağrıştırdıklarına dair yürüttükleri deneyi anlatan Makhachasvili, deneyde farklı dil ailelerinden 6 dil konuşan kişilere soğuk ter akan, ağzı açık gülen emojinin ne çağrıştırdığını sorduklarını ve aynı emojinin farklı dillerde farklı duyguları yansıttığını gördüklerini söyledi. Deneyin sonunda bu emojinin en az 21 farklı anlamda kullanıldığı keşfedildi. Tek bir emojinin neşe, dalga geçme, utanma, rahatsızlık, belirsizlik, tuhaflık gibi durumları belli etmek için kullanıldığını söyleyen Makhachashvili, "Kahkaha, neşe belirteçlerinin seçimi, bu işaretlerin görünen anlamı olarak belirgin. Rahatsızlık anlamı ise daha az oranda elde edilen bir belirteç olarak algılanıyor" diye konuştu. California Berkeley Üniversitesi Antropoloji Bölümü'nden Profesör Gı Cing ise Amerikalı öğrencilerine gülen yüz emojisi yolladığında onların bundan "mutlu, memnun" anlamını çıkardığını, Japonya, Çin gibi Asya ülkelerinden öğrencilerine aynı emojiyi attığında ise onların bundan "nezaketen geçiştirme" anlamı çıkardığına dikkati çekti. AA