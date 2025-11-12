Haberler Yaşam Haberleri Emrah Tutal cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Katil zanlısından kan donduran savunma! 'Zoruma gitti'
Emrah Tutal cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Katil zanlısından kan donduran savunma! 'Zoruma gitti'

Adana'da market işletmecisi Emrah Tutal’ı (38) göğsünden vurarak öldüren Muhammet Kaplan (20) tutuklandı. Kaplan’ın cinayeti, olaydan bir gün önce Tutal ve arkadaşları tarafından darp edildiği için işlendiği ortaya çıktı. Katil zanlısı Muhammet Kaplan, “Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle vurdum” dediği öğrenildi.

Dehşete düşüren olay, 10 Kasım'da Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Kaplan, husumetli olduğu Emrah Tutal'ın marketine gitti ve taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Muhammed Kaplan, belinden çıkardığı tabancayla Tutal'ı göğsünden vurup, kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tutal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Kaplan ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakalandı.

"ZORUMA GİTTİ, KALDIRAMADIM"

Katil zanlısı Kaplan'ın, olaydan bir gün önce oturduğu parkta, Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı ortaya çıktı. Kaplan, sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından ardında adliyeye sevk edilen Muhammed Kaplan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

