Emrah Tutal cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Katil zanlısından kan donduran savunma! ’Zoruma gitti’

Dehşete düşüren olay, 10 Kasım'da Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Kaplan, husumetli olduğu Emrah Tutal'ın marketine gitti ve taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Muhammed Kaplan, belinden çıkardığı tabancayla Tutal'ı göğsünden vurup, kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Tutal, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Kaplan ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakalandı.
"ZORUMA GİTTİ, KALDIRAMADIM"
Katil zanlısı Kaplan'ın, olaydan bir gün önce oturduğu parkta, Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı ortaya çıktı. Kaplan, sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.