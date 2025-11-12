Emrah Tutal cinayetinin nedeni ortaya çıktı: Katil zanlısından kan donduran savunma! ’Zoruma gitti’

"ZORUMA GİTTİ, KALDIRAMADIM"

Katil zanlısı Kaplan'ın, olaydan bir gün önce oturduğu parkta, Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı ortaya çıktı. Kaplan, sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.