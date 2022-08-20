Emre Öztürk cinayetinde çarpıcı detay: Ölmeden önce katilinin fotoğrafını çekmiş

CÜZDAN, TELEFON VE PAHALI SAATİ ORTADA YOK

İddiaya göre eski ortak olay yerine Öztürk'ü arabam bozuldu diye çağırıp pusu kurmuştu. Ardından da öldürüp tarlanın kenarına atmıştı. Polis Öztürk'ün son görüştüğü kişi olarak ta eski ortağını belirledi, olay yerine geldiği araç kardeşini aracıydı ve ruhsat sahibi de onun eşiydi. Öztürk'ün öldürüldükten sonra cep telefonu cüzdan ve binlerce lira değerindeki pahalı saatinin de kayıp olduğu öğrenildi. Şüphelilerin onları alıp gasp süsü vermeye çalıştığı iddia edildi.