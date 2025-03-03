Emre’yi hep birlikte yaşatalım

İstanbul Beykoz'da yaşayan Ramazan ve Gülten Öztürk'ün çocuğu 7 yaşındaki Emre Tuna Öztürk, 2021'den bu yana ölümcül bir kas hastalığı olan DMD ile mücadele ediyor. Yakın zamana kadar tedavisi olmayan ancak ABD'de uygulanmaya başlanan yöntemle hastaların sağlığına kavuşması, Emre için de umut oldu. Ailesi, tedavi masrafı olan 105 milyon 500 bin TL'yi toplamak için yardım kampanyası başlattı. Uzak yol kaptanı Ramazan Öztürk ile Gülten Öztürk çiftinin ikinci çocuğu olan Emre Tuna Öztürk'e 2021'de kreşe yazılmak için yapılan kan tahlilinde bazı değerlerin yüksek çıkması üzerine detaylı inceleme yapıldı. Gen testinde DMD adıyla bilinen kas hastalığına yakalandığı tespit edildi. Doktorlar, hastalığın kadınlarda sık görülmesine rağmen erkeklerde büyük sorunlara sebep olduğunu söylemesi üzerine anne Gülten Öztürk'e de gen testi yapıldı. Test sonucunda, annenin de DMD hastası olduğu belirlendi.

O TEDAVİ UMUT OLDU

Hastalığın tespit edildiği 2021 yılında henüz tedavisi olmayan DMD hastalığı, kullanılan bazı ilaçlar ve fizik tedavi yöntemleriyle ancak yavaşlatılabiliyordu. 8-9 yaşından sonra hızlı bir ilerleme gösteren hastalık, 10-11 yaşlarında hastayı önce tekerlekli sandalyeye mahkûm ediyor sonra da vücut fonksiyonları işlevini yapamaz hale gelerek 20'li yaşlarda büyük oranda ölümle sonuçlanıyordu. Çaresizlik içinde Emre'nin hastalığının ilerlememesi için uğraşan ailesi, ABD'de hastalığın tedavisinin bulunduğunu öğrenince büyük sevinç yaşadı. ABD'de yaşayan bazı Türk ailelerin çocuklarında ve Türkiye'den de Çınar Atar bebekte tedavinin başarıyla uygulanması aileyi umutlandırdı.

105 MİLYON TL GEREKİYOR

Tedavinin yaklaşık 3.5 milyon dolar olduğunu öğrenen aile, tedavinin Dubai'de uygulandığı hastaneyle irtibata geçti. Tedavi masrafları, yapılan görüşmelerle 2 milyon 900 bin dolara (yaklaşık 105 milyon TL) indirildi. İstanbul Valiliği'ne başvuran aile, izin alarak tedavi masrafını toplamak için yardım kampanyası başlattı. Aile, sosyal medya platformlarında 'dmdemretunaozturk' adıyla hesap açtı. Şimdiye kadar gerekli paranın yüzde 13'ünü toplayabilen aile, Emre Tuna'nın vücut fonksiyonları kötüleşmeye başlamadan önce tedavisini yaptırmayı istiyor.

'YÜRÜME YETİSİNİ KAYBEDEBİLİR'

Baba Ramazan Öztürk, "Oğlum 4 yaşından beri bu hastalıkla mücadele ediyor. ABD, 2024'te DMD hastalığı için bulunan tedaviye onay verdi. Bu tedavi Dubai'de uygulanıyor. Türkiye'den Çınar bebek tedaviyi aldı. Amacımız, hastalık Emre Tuna'nın hayatını daha olumsuz hale getirmeden tedavi ettirmek. Mayısta oğlum 8 yaşına girecek. Bu yaştan sonra hastalık daha hızlı ilerlemeye başlıyor. Şimdiye kadar kortizon, bazı kanser ilaçları ve haftanın 3 günü gittiğimiz fizik tedavi ile hastalıkla mücadele ediyoruz. Bunlar olmasaydı şimdiye kadar yürüme yetisini kaybederdi. Bu hastalıkta ortalama yaşam süresi 20'li yaşların başı olarak görülüyor. Amacımız oğlumu ayaktayken bir an önce sağlığına kavuşturmak" dedi.

'OĞLUMU KURTARIN'

Anne Gülten Öztürk ise, "Çocuğuma tekerlekli sandalye değil de bisiklet almak istiyorum. Oğlumuzu önce ayakta sonra da hayatta tutmak istiyoruz. Halkımızın desteğine ihtiyacımız var" dedi.