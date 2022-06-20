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Giriş Tarihi: 20.6.2022 21:04 Son Güncelleme: 20.6.2022 21:55

En acı babalar günü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
En acı babalar günü

Aydın’ın Çine ilçesinde Babalar Günü'nde Yıldız ailesinin balık avı  faciayla sonuçlandı. Eren Yıldız (14), babası Hakan Yıldız'ın (44) balık avlamak için elektrik verdiği suya serinlemek için girince akıma kapıldı. Ağır yaralanan Eren, babası tarafından getirildiği Çine Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Korkunç olay Abak Mahallesi'nden geçen Çine Çayı'nda meydana geldi . İddiaya göre Eren Yıldız, babası Hakan Yıldız ve dedesi Sadettin Yıldız (64) babalar gününde balık tutmaya karar vererek Çine Çayına balık avlamaya gitti.

SUYA ELEKTRİK VERDİ

Uzun bir süre balık tutamayan baba Hakan Yıldız, çaya elektrik vererek balık tutmaya karar verdi. Baba Yıldız'ın çaya 100 metre mesafedeki arazi sulaması için kullanılan elektrik panosundan kablo uzatarak suya elektrik akımı verdiğinden habersiz olan Eren Yıldız, serinlemek için çaya girince akıma kapıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Eren Yıldız'ın suda çırpındığını gören baba elektrik akımını keserek Ereni sudan çıkardı. Ağır yaralan Eren, babası ve dedesi tarafından Çine Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Durumu ağır olan Eren Yıldız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

TOPRAĞA VERİLDİ

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, Çine Muhsin Kalkan Muhasebe bölümü 9. Sınıf öğrencisi Eren Yıldız göz yaşları arasında toprağa verildi.

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