En acı bayram

Her bayramda torununa harçlık verdiğini belirten babaanne, bu kez ise torunun da bulunduğu mezarlıkta gördüğü küçük bir kıza harçlığını verdiğini söyledi. Enkazdan çıkan duvağı görünce alıp kızının mezarına giydirdiğini anlatan babaanne Usluol, "Oğlumu, torunumu, gelinimi, bacımı kaybettim. 4 kişiyi kaybettim. Çok acı, kelimelere dökemiyorum. Bayramlarda torunuma bayram harçlığı verirdim. Şimdi kimsem kalmadı, mezarlıkta torunumun yaşlarında bir kız görünce bayram harçlığımı ona verdim. Beyaz duvağı doğum gününde almıştım, doğum günü hediyesi. Daha önce bir kez kendisi giyebildi. Torunumu 9 yaşında gelin ettim toprağa" diye konuştu. Usluol, dualar ettiği torunun mezarında gözyaşlarına hakim olamadı.