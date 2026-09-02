En acı kaza! 2,5 yaşındaki torununu traktörle ezdi

Yürekleri yakan acı kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Ceylandere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan N.Ö., hayvanları için bahçede ot biçtiği sırada evinin önünde traktörüyle manevra yaptı. Bu sırada dede N.Ö., yakınında bulunan torunu Alparslan Öztürk'ü fark edemedi. Manevra yapan traktörün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.



HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alparslan Öztürk, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük Alparslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.