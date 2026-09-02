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Giriş Tarihi: 2.09.2026 14:23

En acı kaza! 2,5 yaşındaki torununu traktörle ezdi

Sakarya’nın Ferizli ilçesinde traktörüyle manevra yapan dede N.Ö., fark edemediği torununu ezdi. Traktörün altında kalan 2,5 yaşındaki Alparslan Öztürk, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
En acı kaza! 2,5 yaşındaki torununu traktörle ezdi
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Yürekleri yakan acı kaza, saat 10.00 sıralarında Sakarya'nın Ferizli ilçesine bağlı Ceylandere Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, tarım ve hayvancılıkla uğraşan N.Ö., hayvanları için bahçede ot biçtiği sırada evinin önünde traktörüyle manevra yaptı. Bu sırada dede N.Ö., yakınında bulunan torunu Alparslan Öztürk'ü fark edemedi. Manevra yapan traktörün altında kalan küçük çocuk ağır yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Alparslan Öztürk, ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan küçük Alparslan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Küçük çocuğun ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

#SAKARYA

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En acı kaza! 2,5 yaşındaki torununu traktörle ezdi
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