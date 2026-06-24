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Giriş Tarihi: 24.06.2026 10:58

En acı veda... Acılı baba şehit oğlunun tabutunu öptü

Van- Erciş kara yolunda hafif ticari aracın, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptığı kazada şehit olan Uzman Çavuş Samet Karabulut (27), Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Şehit babası Zeki Karabulut, Adana Valisi Mustafa Yavuz ve Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu’nun desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından baba Karabulut, şehit oğlunun tabutunu öperek gözyaşı dökmesi yürekleri dağladı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
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Kaza, dün sabah saatlerinde, Van-Erciş kara yolundaki kırsal Ünseli Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Seyir halindeki 06 DJA 494 plakalı hafif ticari araç, yol kenarında park halindeki askeri araca çarptı. Kazada Jandarma Uzman Çavuş Samet Karabulut şehit oldu, yanındaki 4 arkadaşı ile sivil hafif ticari aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar Erciş Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karabulut'un naaşı da hava yoluyla Adana'ya, İncirlik 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na gönderildi.

ADANA VALİSİ KATILDI

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, Sarıçam ilçesi Buruk Mezarlığı'na getirildi. Tören mangasının omuzladığı tabut, ailesinin ve yakınlarının gözyaşları arasında musalla taşına konuldu. Törene Adana Valisi Mustafa Yavuz, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Hüseyin Kurtoğlu, şehidin ailesi, yakınları ve askeri erkan katıldı.

BABA GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Cenaze töreni sırasında şehit babası Zeki Karabulut, Vali Yavuz ve Kurtoğlu'nun desteğiyle ayakta durabildi. Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Baba Karabulut, şehit oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Tören mangasının cenaze aracına yüklediği Samet Karabulut, toprağa verildi.

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#ADANA

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En acı veda... Acılı baba şehit oğlunun tabutunu öptü
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