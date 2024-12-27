En az 3 çocuk çağrısı bilimsel temelli

Üreme Sağlığı ve İnfertilite Derneği– TSRM Başkanı Prof. Dr. Barış Ata, Türkiye'deki doğurganlık hızının 2022'de 1.51'e kadar indiğine dikkat çekti. Ata, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'en az üç çocuk' mesajı bilimsel temeli olmasının yanı sıra toplumumuz için önemli uyarı. Nüfusa oranla doğum sayısındaki azalma, ABD ve AB ülkelerinde yaklaşık 40 yıldır hayati sorun olarak görülüyor. Bu problem dünyanın her yerinde var, ülkemizi de etkiliyor. O yüzden, farkındalık sağlayıp genç yaştan başlayarak 3 çocuk yapılmasına toplum nezdinde ihtiyacımız var" dedi. Ata, çalışan ve çalışmayan nüfus arasındaki dengeyi koruyabilmek adına gereken doğurganlık hızının OECD tarafından 2.1 şeklinde hesaplandığını ifade etti. Ata, "Doğurganlık hızı, bir toplumda üreme çağındaki kadın başına yapılan doğum sayısı. En az 3 çocuk sahibi olduğunda ancak 2.1 rakamına ulaşılabiliyor" diye konuştu.