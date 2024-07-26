En büyük meyve bahçesinde kiraz coşkusu

Yozgat'ta 15 yıl önce başlatılan devlet- millet işbirliği ile tarım arazilerinin sınırları kaldırılarak oluşturulan Türkiye'nin en büyük 'Meyve Bahçesi'nde, Avrupa'nın ise tek parça tarım arazisi üzerindeki en büyük kiraz bahçesinde yeni sezonun hasadı başladı. Bu devasa meyve bahçesi, Anadolu bozkırında köyden kente göçü tersine çevirirken aynı zamanda Avrupa'nın en büyük kiraz bahçesi olarak dikkat çekiyor. Proje, köy halkına iş imkânı sağlıyor ve bölge ekonomisini canlandırıyor.Toplamda 10 bin 920 dönüm arazi üzerinde iki etap halinde planlanan projede, 5 bin dönümlük kısımda meyve üretimi yapılıyor. Elma, armut, şeftali ve kiraz gibi çeşitli meyveler burada yetiştiriliyor. Arazilerin toplulaştırılması sonucunda sınırların kaldırılmasıyla projeye 600 dönüm daha arazi kazandırıldı. Deveci Havzası Meyvecilik Entegrasyon Projesi kapsamında, Kabalı köyü halkının tarlalarını birleştirerek oluşturulan Kabalı Meyve Bahçesi'nde yöre halkından 600 işçi çalıştırılıyor. Bu hasat sezonunda bugüne kadar yapılan yaklaşık 400 ton kiraz, ihracatçı firmalar aracılığıyla Avrupa ülkelerine gönderildi. Bahçede elma, şeftali, nektarin ve armut gibi diğer meyveler de yetiştiriliyor. Kirazdan sonra şeftali hasadı başlayacak. Bahçede çalışan köy sakinlerinden Ayşe Ünal, "Her yerde böyle bahçeler olmasını isterim. Toprak bereketlendi" dedi.Sevim Ünal ise "Çok güzel bir bahçemiz var. Sınırları kaldırdılar. Köylüden Allah razı olsun. Buralarda hiçbir şey yetişmiyordu. Ekersek bir buğdayımız oluyordu. Bizim kirazımız çok lezzetli ve güzel" diye konuştu.