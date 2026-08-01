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Giriş Tarihi: 1.08.2026

En büyük risk insan kaynaklı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
En büyük risk insan kaynaklı
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Türkiye'nin farklı bölgelerinde peş peşe çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken uzmanlardan dikkat çeken uyarılar gelmeye devam ediyor. Orman yangınlarının çıkış nedenlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Cemal Yeşilyaprak SABAH'a konuştu. Orman yangınlarının büyük bölümünün insan kaynaklı olduğunu belirten Yeşilyaprak, "İklim değişikliği ise yangınların büyümesini hızlandıran en önemli etkenlerden biri. Cam şişeler de uygun koşullar oluştuğunda yangına sebep olabiliyor. Orman yangınlarının çoğunlukla orman dışı alanlarda başlayıp daha sonra ormanlık alanlara sıçradığını görüyoruz. Vatandaşlarımızın en küçük dumanı bile vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi çok önemli. Yangın söndürme çalışmalarının yalnızca eğitimli ekipler tarafından yürütülmesi gerekiyor. Orman Genel Müdürlüğü son yıllarda orman köylülerine, gönüllülere, itfaiye teşkilatına, jandarmaya ve sivil toplum kuruluşlarına kapsamlı eğitimler veriyor. Gönüllülere koruyucu ekipman sağlıyoruz, köylere ise yangınlarda kullanılmak üzere su tankerleri dağıtıyoruz. Bir anlık ihmal binlerce hektarlık ormanı yok edebilir. Ormanlarımızı korumanın yolu, yangın çıkmasını önlemekten geçiyor" diye konuştu.

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#ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ #112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ

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