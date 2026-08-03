Haberler Yaşam Haberleri EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM | 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?
Giriş Tarihi: 3.08.2026 20:49

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM | 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli aylığının artırılmasının ardından gözler fark ödemelerine çevrildi. Düzenleme kapsamında maaşları güncellenen milyonlarca emekli, 3.552 TL'ye kadar ulaşan fark ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırıyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar yakından takip edilirken, ödeme takvimi emeklilerin gündemindeki yerini koruyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM | 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?
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En düşük emekli maaşı fark ödemelerinin, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Ödeme tarihine ilişkin gelişmeler emekliler tarafından yakından izleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni aylık tutarı resmen 23 bin 552 TL oldu.

EMEKLİ MAAŞ FARKI NE KADAR?

En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşuyor. Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.

EMEKLİ ZAM FARKI ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Zam farkı ödemelerinin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenecek takvim doğrultusunda ağustos ayı içinde emeklilerin hesaplarına yatırılması bekleniyor.

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Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM | 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?
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