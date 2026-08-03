EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI ÖDEMELERİ SON DURUM | 3.552 TL emekli maaşı farkları ne zaman yatacak?

En düşük emekli maaşı fark ödemelerinin, ilgili düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda hak sahiplerinin hesaplarına aktarılması bekleniyor. Ödeme tarihine ilişkin gelişmeler emekliler tarafından yakından izleniyor.
En düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi ve Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından yeni aylık tutarı resmen 23 bin 552 TL oldu.
En düşük emekli aylığının 20 bin TL'den 23 bin 552 TL'ye yükseltilmesiyle birlikte bu kapsamdaki emekliler için 3 bin 552 TL maaş farkı oluşuyor. Ancak emeklilerin alacağı kesin fark tutarı, kişinin mevcut maaşına ve SGK kayıtlarına göre değişiklik gösterebilir.