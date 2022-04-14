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Giriş Tarihi: 14.4.2022

En güzel cevap! Kesişme: "İyi ki varsın Eren" filmini 2 buçuk milyon kişi izledi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
En güzel cevap! Kesişme: İyi ki varsın Eren filmini 2 buçuk milyon kişi izledi

Şehit Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona giren Kesişme: "İyi ki varsın Eren" filmini, 3 buçuk ayda 2 buçuk milyon kişi izledi. Şehit Eren'in annesi Ayşe Bülbül," Erenimin filmine milletimizin gösterdiği ilgi CHP ve HDP'lilere en güzel cevaptır" derken, yapımcı Mustafa Uslu "Eren, cesaretin ete kemiğe bürünmüş halidir" dedi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi.



İlk günden itibaren gişe rekorları kıran filmi, aradan geçen 3 buçuk ayda 2 buçuk milyon kişi izledi.

MİLLETİMİZİN CHP VE HDP'LİLERE VERDİĞİ EN GÜZEL CEVAPTIR

Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, "Oğlumun hayatını anlatan filme gösterilen ilgi için herkese teşekkür ediyorum. Oğlumun ismi her yerde yaşatılmaya devam edilirken, geçen hafta onun isminde rahatsız olanlar oldu.



Mersin'de CHP ve yandaşı HDP'li meclis üyeleri şehit oğlumun ismini parka verdirmediler. Bu konu çok canımı yaktı. Onlara sadece yazıklar olsun dedim. "Eren'imin yaşamını konu alan "İyi ki varsın Eren" filmine milletimizin gösterdiği ilgi CHP ve HDP'lilere en güzel cevaptır" dedi.

EREN, CESARETİN ETİ KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ 15 YAŞINDAKİ HALİDİR.

Yapımcı Mustafa Uslu ise "Film, gerçek mekanlarında çekilen hakikatin ta kendisi. Ne bir hayal ürünü, ne bir kurgu ne de bir senaryo. Eren babasızlığa, parasızlığa dayandı ama vatansızlığa dayanamadı.



Eren, cesaretin eti kemiğe bürünmüş 15 yaşındaki halidir. Ne mutlu bize ki böyle bir film yaptık ve halkımızla buluşturduk" dedi.

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En güzel cevap! Kesişme: "İyi ki varsın Eren" filmini 2 buçuk milyon kişi izledi
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