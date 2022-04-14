En güzel cevap! Kesişme: "İyi ki varsın Eren" filmini 2 buçuk milyon kişi izledi

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in yaşam öyküsünü anlatan TRT ortak yapımı "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmi, Eren Bülbül'ün doğum günü olan 1 Ocak'ta vizyona girdi.
İlk günden itibaren gişe rekorları kıran filmi, aradan geçen 3 buçuk ayda 2 buçuk milyon kişi izledi.
Mersin'de CHP ve yandaşı HDP'li meclis üyeleri şehit oğlumun ismini parka verdirmediler. Bu konu çok canımı yaktı. Onlara sadece yazıklar olsun dedim. "Eren'imin yaşamını konu alan "İyi ki varsın Eren" filmine milletimizin gösterdiği ilgi CHP ve HDP'lilere en güzel cevaptır" dedi.
EREN, CESARETİN ETİ KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ 15 YAŞINDAKİ HALİDİR.
Yapımcı Mustafa Uslu ise "Film, gerçek mekanlarında çekilen hakikatin ta kendisi. Ne bir hayal ürünü, ne bir kurgu ne de bir senaryo. Eren babasızlığa, parasızlığa dayandı ama vatansızlığa dayanamadı.
Eren, cesaretin eti kemiğe bürünmüş 15 yaşındaki halidir. Ne mutlu bize ki böyle bir film yaptık ve halkımızla buluşturduk" dedi.