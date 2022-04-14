En güzel cevap! Kesişme: "İyi ki varsın Eren" filmini 2 buçuk milyon kişi izledi

EREN, CESARETİN ETİ KEMİĞE BÜRÜNMÜŞ 15 YAŞINDAKİ HALİDİR.

Yapımcı Mustafa Uslu ise "Film, gerçek mekanlarında çekilen hakikatin ta kendisi. Ne bir hayal ürünü, ne bir kurgu ne de bir senaryo. Eren babasızlığa, parasızlığa dayandı ama vatansızlığa dayanamadı.