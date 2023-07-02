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Giriş Tarihi: 2.7.2023

En güzel dönüş yolu

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde cennet vatanın dört köşesine giderek birçok güzel anı biriktiren tatilciler, eve dönüş yolunda trafik kuyrukları oluşturdu. Yüzlerde ise huzurlu bir bayram geçirmenin mutluluğu vardı

KASIM ŞAHİN KASIM ŞAHİN
Murat ÜRTEKİN Murat ÜRTEKİN
HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Mustafa KAYA Mustafa KAYA
En güzel dönüş yolu
Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve Aydın'ın turistlik ilçelerini tercih eden yerli turistler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden ayrılan tatilciler, Söke'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Novada Kavşağı'nda trafik durma noktasına geldi. Dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken ters istikamette ise araç sayısının azlığı dikkati çekti.



Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu zaman zaman 4 kilometreyi buldu.
Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı. 'Kilit Kavşak' olarak bilinen bölgede araçlar güçlükle ilerledi.



Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmeye başlamasıyla yer yer akıcı yoğunluk yaşandı.
Samsun-Ankara karayolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk vardı.
Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşandı.



HAVALİMANI VE OTOGARLAR TIKLIM TIKLIM
Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin kente dönmeye başlaması nedeniyle İstanbul'da havalimanları ve otogarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini yurtdışında geçiren Hasan Avcu "Giderken arabamızı otoparka bıraktık. 40 bin kapasiteli otoparkta zor yer bulduk. Şimdi eve dönüyoruz" dedi.

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En güzel dönüş yolu
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