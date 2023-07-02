En güzel dönüş yolu

Kurban Bayramı tatilinde Muğla ve Aydın'ın turistlik ilçelerini tercih eden yerli turistler, dönüş yolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Milas ile Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinden ayrılan tatilciler, Söke'de trafik yoğunluğuna neden oldu. Novada Kavşağı'nda trafik durma noktasına geldi. Dönüş yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken ters istikamette ise araç sayısının azlığı dikkati çekti.Bayramın son günü, Tekirdağ'dan İstanbul yönüne doğru trafik oluştu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu zaman zaman 4 kilometreyi buldu.Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı. 'Kilit Kavşak' olarak bilinen bölgede araçlar güçlükle ilerledi.Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde bayram tatilini İstanbul dışında geçiren sürücülerin dönüşe geçmeye başlamasıyla yer yer akıcı yoğunluk yaşandı.Samsun-Ankara karayolunun Havza ilçesi geçişinde, İstanbul ve Ankara istikametinde yoğunluk vardı.Karadeniz kentlerini Anadolu Otoyolu'na bağlayan D-100 karayolunun Karabük kesiminde yoğunluk yaşandı.Kurban Bayramı tatili için şehir dışına gidenlerin kente dönmeye başlaması nedeniyle İstanbul'da havalimanları ve otogarda yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatilini yurtdışında geçiren Hasan Avcu "Giderken arabamızı otoparka bıraktık. 40 bin kapasiteli otoparkta zor yer bulduk. Şimdi eve dönüyoruz" dedi.