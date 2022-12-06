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Giriş Tarihi: 6.12.2022 12:32 Son Güncelleme: 6.12.2022 12:33

En Güzel Oyun Havaları - Yörelere Göre Karışık, Hareketli Düğün Oyun Havaları İsimleri

Oyun havası deyince çoğu kişinin aklına ülkemiz yörelerine ait güzel Ankara oyun havaları ve Trakya oyun havaları gelir. Ancak kültürümüze ait bu güzel dokunun daha onlarca çeşit hareketli oyun havaları vardır. Özellikle düğün, nişan gibi eğlenceli kalabalıklarda insanlar düğün oyun havaları ve karışık oyun havaları ile şenlenmektedir. Gelin bu birbirinden güzel oyun havaları nelermiş birlikte değinelim.

En Güzel Oyun Havaları - Yörelere Göre Karışık, Hareketli Düğün Oyun Havaları İsimleri

Oyun havası çeşitleri yönünden çok şanslı olduğumuzu şu götürmez bir gerçek. Ülkemizin birbirinden güzel yörelerine ait karışık oyun havaları ve hareketli oyun havaları vardır. Bu oyun havalarının bazıları pek ismiyle bilinmez ancak düğün oyun havaları olarak hemen herkesin karşısına çıkar. Özellikle de Trakya oyun havaları ile Ankara oyun havaları ülke genelinde yediden yetmişe herkesin bildiği oyun havalarıdır. Siz de oyun havası türlerini merak ediyorsanız, sizler için derleyip hazırladığımız yazımıza mutlaka göz atın.

Yörelere Ait En güzel Oyun Havaları

Halk müzikleri arasında yer alan, yörelerin oyunları ve danslarını göre ait müzik türlerine 'oyun havası ' ismi verilmiştir. Ülkemiz bu konuda oldukça seçeneğe sahip, çünkü farklı farklı birçok kültürel dokuya aynı anda sahibiz. Bahsi geçen bu oyun havalarının her birinin bir çıkış noktası ve ait olduğu yöremiz vardır. Şimdi bu yöreler ve onlara has oyun havalarına değinelim:

İç Anadolu Bölgesi Sivas Yöresi Oyun Havaları: Sivas ilimizin yörelerine ait ve yine o yöre insanının en sevdiği oyun havaları Sivas Halayı (ağırlaması), Kızık Havası, Delilo, Seğmen yürütme, Ömeroğlan, gelin bildirme ve oturak havasıdır.

İç Anadolu Bölgesi Ankara Yöresi Oyun Havaları: Oyun havası deyince ilk akıllara gelen isim Ankara Havaları'dır. Sadece kendi yöresinde değil ülke genelinde en sevilen oyun havaları arasında mutlaka yer alan Ankara oyun havalarının en meşhurları; tabi ki Misket oyun havası ilk sırada, hemen arkasından Hüdayda (Fidayda olarak da bilinir), Çubuk halayı ve Ankara zeybeği gelir.

Doğu Anadolu Bölgesi Erzurum Yöresi Oyun Havaları: Oyun ve halay havaları deyip Erzurum Yöresi oyun havalarından bahsetmemek olmaz. Dadaş Halayı, Koçeri Bar Havası, Aşırma ve Başbar havası, Daldalan, Sallama ve Tersine Döne en sevilen Erzurum yöresi oyun havaları arasındadır.

Trakya Yöresi Oyun Havaları: Oyun havaları açısından en zengin yörelerden birisi de Trakya yöresidir. Tıpkı Ankara havalarında olduğu gibi tüm ülkemiz genelinde en sevilen oyun havaları arasında Trakya oyun havaları vardır. Bunlar; Ada çiftetelli, Bahriye çiftetellisi , Trakya karşılaması, Hora havası, Ayşe Hanım havasıdır.

En Sevilen Hareketli, Karışık Düğün Oyun Havaları

Ülkemiz yöreleri kültürlerinde oldukça önem verilen, kültüre ait dokuların yansıdığı unsurların en başında düğünlerimiz gelir. Bizim kültürümüzde düğünlerde, yuva kuracak olan çiftlerin mutluluğuna ortak olmak ve davetlilerin hoş tutulması, eğlenmesini amaçlanır. Bu hoş, şenlikli düğünlerin vazgeçilmezleri arasında da tabi ki oyun havaları vardır. Düğünlerde en çok çalan, kıpır kıpır oyun havaları ise şunlardır;

• Konyalım

• Çiftetelliler

• Misket

• Fidayda (Hüdayda)

• Erik Dalı

• Kaşık Havası

• Azize

• Mezdeke

• Ankara'nın Bağları

• Kesik Çayır

• Şemâmme

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En Güzel Oyun Havaları - Yörelere Göre Karışık, Hareketli Düğün Oyun Havaları İsimleri
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