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Giriş Tarihi: 5.2.2023 11:30 Son Güncelleme: 5.2.2023 11:49

En güzel tesadüf! Şemsi Tebriz-i’yi ‘Mevlana’ koruyor

Konya’da görev yapan polis memuru Mevlana Kurt, Şemsi Tebriz-i Türbesi’ndeki polis noktasında görev yapıyor. Hz. Mevlana’nın gönül dünyasında büyük değişikliklere neden olan İslam alimi olarak bilinen Şems ile Mevlana’nın yüzyıllar sonraki bu buluşması ise herkesi şaşırtıyor. ‘Onları ölüm bile ayıramadı’, ‘Mevlana, Şems’i koruyor’, ‘Mevlana, dostunu yalnız bırakmıyor’ gibi yorumlar aldığını belirten Kurt ise burada görev yapmaktan dolayı mutlu olduğunu, bu durumun kendisini motive ettiğini söyledi.

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En güzel tesadüf! Şemsi Tebriz-i’yi ‘Mevlana’ koruyor

Merkez Karatay ilçesinde bulunan Şemsi Tebriz-i Cami ve Türbesi her yıl binlerce yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Bu önemli bölgenin güvenliği ise polis memuru 'Mevlana'ya ait. 52 yaşındaki Mevlana Kurt evli ve 2 çocuk babası. 29 yıldır emniyet teşkilatında görev yapan Kurt, 18 yıldır bulunduğu Konya'da ise 3 aydır güzel bir tesadüfün yaşandığı Şemsi Tebriz'i Türbesi'ndeki polis noktasında görev yapıyor. Mevlana Kurt, bu tesadüften dolayı da oldukça mutlu.

'ONLARI ÖLÜM BİLE AYIRAMADI'

Aslen Hataylı olduklarını, rahmetli babasının Mevlana'yı okuduğunu ve düşüncelerinden etkilendiğini belirterek kendisine bu ismi verdiğini belirten Kurt, "Burada görev yapmadan öncede insanlar zaten ismimi duyunca şaşırıyorlardı. Birde Mevlana'nın hayatını değiştirenlerden biri olan Şems Tebriz-i'nin bulunduğu bölgede görev yapmam insanlarda daha çok şaşkınlık yaratıyor. Gelen turistler bile gerçek mi der gibi bana bakıyor. 'İki alim yüzyıllar sonra buluşmuş', 'Onları ölüm bile ayıramadı', 'Mevlana, Şems'i koruyor', 'Mevlana, dostunu yalnız bırakmıyor' gibi yorumlar yapılıyor. Tabi bu tarz yorumlarda hem hoşuma gidiyor hem de işimi daha iyi yapmam için beni motive ediyor. Bu çok güzel bir tesadüf oldu" dedi.

Tebriz kentinde doğan ve 1185-1248 yıllarında yaşayan Şems-i Tebriz'i, Mevlana ile tanışarak onun gönül dünyasında büyük değişikliklere neden olan bir İslam alimi olarak dikkati çekiyor. Şems, Mevlana ile üç yıl süren beraberliği sonunda onu ilahi aşkın potasında eriterek, kamil bir Hak aşığı olmasında derin etkisi bulunuyor. Mevlana'nın yazdığı 44 bin 834 beyitlik nazım eser, "Divan-ı Şems-i Tebrizi" olarak da anılıyor ve ilahi aşk şiirlerinden oluşuyor.

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En güzel tesadüf! Şemsi Tebriz-i’yi ‘Mevlana’ koruyor
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