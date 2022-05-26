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Giriş Tarihi: 27.5.2022

En güzel uzlaşma

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
En güzel uzlaşma

Konya'da iki gencin kavgası nedeniyle başlatılan soruşturma sonucunda gönüllere dokunan karar çıktı. Uzlaşmaya giden dosyada mağdur A.A'nın (20) talebi üzerine şüpheli K.B. (24), yardım kampanyası yürütülen SMA Tip 1 hastası Ebrar Karaca'nın hesabına bin TL para verdi. Taraflar arasında uzlaşma sağlanırken, anne Sümeyra Karaca "İnşallah bu yardım kızıma nefes olur" dedi.

A.A. ve K.B. isimli gençler geçtiğimiz Ocak ayında kavga etti. Darp edilen A.A., K.B'den şikayetçi oldu. Bunu üzerine K.B. hakkında 'kasten yaralama' suçundan soruşturma başlatıldı. Hazırlanan dosya uzlaştırmacıya gönderildi.



Uzlaştırmacı önce A.A. ile görüştü. A.A., K.B'nin bir hayır kurumuna bin TL yardım yapması durumunda uzlaşabileceğini söyledi. K.B. isimli genç de bu isteği kabul etti ve kendisinin daha önce de SMA hastası çocuklara para yardımında bulunduğu yine SMA hastası bir çocuğa yardım yapabileceğini söyledi. Taraflar bu konu üzerinde uzlaştı.



"EBRAR'A NEFES OLSUN"

K.B. uzlaşma şartlarını yerine getirerek valilik izniyle yardım kampanyası yürütülen SMA hastası 5 yaşındaki Ebrar Karaca'nın hesabına bin TL yatırdı. Abdullah ve Sümeyra çiftinin 7,5 aylıkken SMA teşhisi konulan ve makinelere bağlı yaşayan Ebrar bebeğin şuana kadar tedavi parasının yüzde 68'i toplanabilmiş durumda.



Bu yardıma çok sevindiğini belirten anne Karaca, "Küçük-büyük demeden gelen yardımlar bizi çok mutlu ediyor. Sağ olsunlar bu olaydaki taraflar da bizi düşünüp kampanyamıza destek oldular. Tedavi için gereken para inşallah en yakında zamanda toplanacak, kızımın bana 'anne' demesini duymak istiyorum. Bu umudumuzu hiç kaybetmiyoruz" dedi.

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