En İyi Hint Filmleri - Oscar Ödüllü, En Güzel Hint Filmleri Listesi

IMDb puanları ve seyirciler tarafından yapılan yorumlar dikkate alındığı zaman en iyi ve en çok beğenilen Hint filmleri kolaylıkla sıralanabilir. Bu sıralamada konuları, müzikleri ve karakterleri ile dikkat çeken Oscar ödüllü Hint filmleri de yer almalıdır. Böylelikle en güzel Bollywood filmleri hakkında analiz yapılması ve kısaca bilgi verilmesi mümkün olur. Sinema tutkunları için ön plana çıkan yapımları içeren en güzel Hint filmleri listesini derledik.

En İyi Hint Filmleri Nelerdir?

Etkileyici müzikleri, dikkat çekici senaryoları ve güçlü karakterleri ile meşhur olan Bollywood filmleri neredeyse her bir sinema tutkununun ilgi odağına dönüşür. Bu nedenle en çok beğenilen Hint filmleri üzerine sıklıkla araştırma yapıldığı görülür. Hint filmlerinin özellikle gerçek hayata yakın olan ve izleyicileri derinden etkileyen senaryoları ile öne çıktığı söylenebilir. Dolayısıyla en güzel Hint filmleri listesi oluşturulurken sinema tutkunları tarafından yüksek puan alan yapımların sıralanmasında fayda vardır. Bu bağlamda hem IMDb puanları hem de sinemaseverlerin görüşleri dikkate alınarak hazırlanan en güzel Bollywood filmleri listesi aşağıdaki gibidir:

1. Dil Bechara (2020) - IMDb Puanı: 8.8

Kanser hastalığından mustarip olan Kizim Kizi Sushant Singh Rajput'un hikayesini konu alan bu filmde arkadaşlık, aşk ve sevgi gibi kavramlar ön plana çıkar. Geçmiş deneyimleri nedeniyle kendini koruyucu bir tavır takınan Kizim karakteri, zaman içerisinde özel hayatı ve arkadaşlık ilişkileri bakımından bir arayışa girer.

2. Dangal (2016) - IMDb Puanı: 8.4

Filmin ana karakterlerinden olan Mahavir Singh Phogat eski bir güreşçidir. Mahavir'in iki güreşçi kızı da özellikle toplumsal baskıyla mücadele ederek önemli bir yarışa hazırlanır.

3. 3 Idiots (2009) - IMDb Puanı: 8.4

Mühendislik eğitimi alan 3 yakın arkadaşın deneyimlerini konu alan bu filmin gösterime girdiği yılda gişe rekorları kırdığı bilinir. 3 Idiots adlı yapımda ana karakterlerin arkadaşlık ilişkilerinin yanı sıra eğitim sistemine yönelik olan eleştiriler de ön plandadır.

4. Taare Zameen Par (2007) - IMDb Puanı: 8.4

Bu filmde baş belası ve tembel olduğu düşünülen bir çocuk ile okulun yeni resim öğretmeni arasındaki bağ konu edilir. Yeni resim öğretmeni bu çocuğa ön yargısız bir şekilde yaklaşarak onun esas sorununu çözmeye çalışır.

5. Gully Boy (2019) - IMDb Puanı: 8.2

Zorlu hava şartlarının hakim olduğu Mahim Mahal sokaklarında geçen bu filmde Murad adlı karakterin rap müzik türündeki şarkıları çalarak kenti dolaştığı görülür. Pek çok kişinin beğenisini kazandığı bilinen filmde Murad karakterinin rap müzik ile sesini duyurmaya çalıştığı bir mücadeleye tanıklık edilir.

Oscar Ödüllü Hint Filmleri Listesi

İzleyiciler tarafından beğeni kazanan Bollywood yapımlarının yanı sıra Oscar ödüllü Hint filmlerinin de merak konusu olduğu bilinir. Bu bağlamda Oscar ödülü kazanan ve bu ödüle aday gösterilen Hint filmleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1. Lagaan: Evvel Zaman İçinde Hindistan'da (2001) - IMDb Puanı: 8.1

Başrolünde Aamir Khan'ın yer aldığı ve Oscar ödülüne aday olan bu filmde İngiliz sömürgesine karşı mücadele veren çiftçiler konu edilir. Hint sinemasının en iyi örneklerinden biri olarak nitelendirilen bu filmde savaşa başvurulmadan nasıl bağımsızlık mücadelesi verilebildiğine dikkat çekilir.

2. Gandhi (1982) - IMDb Puanı: 8.0

Film 20. yüzyılın başında İngiliz sömürgesi altında olduğu bilinen Hindistan'da geçer. Oscar ödüllü bu biyografik film, Hindistan'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynayan Mohandas Karamçand Gandi'nin hayatını konu alır.

3. Pi'nin Yaşamı (2012) - IMDb Puanı: 7.9

Ailesinin hayatını kaybettiği batan bir gemiden sağ çıkan Pi, destancı bir maceraya dahil olur. Bu macerada zorluk yaşayan ve tek başına kaldığını sanan Pi'nin keşif süreci, bir Bengal kaplanının ona yol arkadaşı olmasıyla daha da ilgi çekici bir hal alır.