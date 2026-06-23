En iyi kiraz Taşova’dan

Türkiye'nin en önemli kiraz üretim merkezlerinden Amasya
'da geçen sene zirai don nedeniyle yapılamayan kiraz teşvik yarışması bu sene 65. kez yapıldı. Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, Şehzadeler Gezi Yolu üzerinde düzenlenen etkinliğe katılım yoğun oldu. Kent genelinden 51 kiraz üreticisinin titizlikle yetiştirdiği ürünler, jüri üyeleri tarafından hem bahçe kalitesi hem de meyve kriterleri üzerinden detaylıca incelendi. Protokolün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Jürinin gerçekleştirdiği puanlamanın ardından 65. Kiraz Teşvik Yarışması'nın birincisi Taşova ilçesine bağlı Alpaslan Köyü'nden Yusuf Eser, ikincisi Ormanözü Köyü'nden Murat Pamuklu, üçüncüsü ise Aydınlık Köyü'nden Hasan Hüseyin Erdem oldu.