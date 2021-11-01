En iyi saç ekim merkezleri hangi saç ekim tekniklerini kullanıyor?

Saç Ekimi Nasıl Yapılıyor?

Öncelikle en iyi saç ekim merkezlerinin hangi teknikleri kullandıklarından bahsetmeden önce saç ekiminin nasıl yapıldığını anlamak gerekir. Saç ekimi saç dökülmesi sorunları yaşayan hastalar için kaybettikleri saçlara yeniden kavuşmanın en kalıcı yöntemidir. Saç dökülmesi stres, yaşam standardı ve en önemlisi genetik etkenlerden ötürü gerçekleşmektedir. Erken ya da geç yaşta saçları dökülen kişiler saç ekimi için saç ekim merkezlerine müracaat ediyor. Saç ekimi merkezlerinde saç analizleri yapılan hastalara uygun saç ekim tekniği belirlendikten sonra saç ekimi işlemine geçiş yapılıyor.

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Temelde saç ekimi hastanın donör bölgesi olarak belirlenen ense ve iki kulak arasındaki bölümlerden saç köklerinin alınıp saçsız alana transfer edilmesidir. İlk olarak lokal anestezi uygulanarak işleme başlanır. Tercihen hastalar sedasyon işlemi ile de lokal anestezi isteyebilir. Ardından donör bölgeden sağlıklı saç greftleri homojen bir şekilde alınır. Daha sonra saçların saçsız alana transfer edilir ve hasta taburcu edilir. Saç ekim operasyonları işlemde kullanılan teknik ve alım yapılan saç köküne bağlı olarak 6 ile 8 saat arasında sürebilmektedir.

En İyi Saç Ekim Merkezlerinin Kullandığı Saç Ekim Teknikleri

Saç ekiminde donör bölgeden greftler alındıktan sonra ekim yapılma aşamasına geçtiğimiz söylemiştik. Saç ekim tekniği bu noktada önem kazanmaktadır. En iyi saç ekim merkezleri genellikle öncü olan 2 tekniği kullanmayı tercih etmektedir. Bunlar FUE saç ekim tekniği ve DHI saç ekim tekniğidir. FUE saç ekim tekniğinde transfer edilecek köklerin alımı gerçekleştirilir. Sonra saçlar ekilmeden önce saçsız alanda saçların yerleştirileceği kanallar açılmaktadır. Ardından saçlar bu kanallara yerleştirilmektedir. Ancak DHI saç ekim tekniğinde ise kanal açılımı yapılmadan alınan saç kökleri özel implanter kalemler ile saçsız bölgeye direkt olarak transfer edilir. İki işlemin arasındaki en temel farklılık budur.

Ancak yazımızın en başında söylediğimiz gibi teknoloji ilerledikçe saç ekimi alanında yapılan çalışmalar da meyvesini vermiştir. Aralarında bariz farklılıklar olmasa da ekimin kalitesini etkileyen saç ekim teknikleri ortaya çıkmıştır.

Safir FUE Saç Ekimi: Safir FUE saç ekiminde hastanın saçsız alanında kanallar safir uçlu bıçaklarla açılmaktadır. Safir uçlu bıçaklar tamamen cilt dostu olarak bilinmektedir. Hassas cildi olan kişilerin özellikle Safir FUE saç ekim tekniğini tercih ettiği görülür.

Safir FUE saç ekiminde hastanın saçsız alanında kanallar safir uçlu bıçaklarla açılmaktadır. Safir uçlu bıçaklar tamamen cilt dostu olarak bilinmektedir. Hassas cildi olan kişilerin özellikle Safir FUE saç ekim tekniğini tercih ettiği görülür. Ice Graft FUE Saç Ekimi: Ice graft FUE saç ekimi tekniğinde alınan saç kökleri alındıktan sonra özel bir soğuk solüsyonda bekletilir. Bu sayede saç köklerinin hem ömürleri artmış olur hem de güçleri artar. Dolayısıyla bu teknik uzun greftli işlemlerde tercih edilmektedir.

Ice graft FUE saç ekimi tekniğinde alınan saç kökleri alındıktan sonra özel bir soğuk solüsyonda bekletilir. Bu sayede saç köklerinin hem ömürleri artmış olur hem de güçleri artar. Dolayısıyla bu teknik uzun greftli işlemlerde tercih edilmektedir. PRP Destekli Saç Ekimi: PRP kişinin kendi kanı alınarak uygulanan bir tedavi çeşididir. Kan alındıktan sonra içerisindeki plazma ayrıştırılır. Bu ayrıştırılan plazma daha sonra kişinin kafa derisine enjekte edilir. Enjekte edilen bu plazma bölgede kan akışını hızlandırarak mevcut saçların beslenmesini sağlar. PRP destekli saç ekimi uygulamasında saç ekimi işlemi sonunda hastaya PRP yapılır. Bu sayede hastalarda ekimden sonraki iyileşme süresi de daha hızlı olur.

Türkiye'En İyi Saç Ekim Merkezleri

Kamuoyu araştırlamarlı sonucunda Türkiyenin en iyi saç ekim merkezleri sıralamasında öne çıkan klinikler;

Hermest Saç Ekim Merkezi (İstanbul)

Asmed Saç Ekim Merkezi (İstanbul)

AHD Clinic (Antalya)

Nimclinic Saç Ekim ve Estetik (İstanbul)

HLC Saç Ekimi ve Estetik (Ankara)

Kaynak: https://haberard.com/en-iyi-sac-ekim-merkezi-ve-sac-ekimi-fiyatlari/