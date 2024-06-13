En kutsal bağış: ‘Beni çocuklarıma kavuşturdu’

16 Haziran Babalar Günü ve aynı zamandan Kurban Bayramı. Öyle bir baba var ki kalp nakli ile ikinci bir hayata merhaba dedi. Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi, Kalp Nakli Uzmanı Prof. Dr. Kaan Kırali önderliğinde Kalp Damar Cerrahisi ve Kalp Nakli Uzmanı Dr. Ayhan Güneş tarafından yapılan başarılı bir kalp nakli operasyonu ile 41 yaşındaki İsmail Önder yeniden hayata döndü. Önder'e, 6 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi kondu. İsmail Önder'e yapay kalp cihazı takıldı.Tam 5.5 yıldır yaşamını kalbi çantasında sürdürüyordu. Bu durum eşi Pınar, 14 yaşındaki oğlu Fatih Yusuf ve 6 yaşındaki kızı Ceyda için de çok zordu. Acil kalp bekleyenler listesinde olan İsmail Önder'e organ nakli koordinasyon merkezinden 'kalp bulundu' diye bir telefon geldi. O dakikalarda ne hissettiğini İsmail Önder şöyle anlatıyor: "Çok farklı duygular. Kalp bulunması için birisinin vefat etmiş olması lazım. Bu duygu karşısında sevinemiyorsunuz bile. Hayatını kaybeden hasta daha önceden organlarını bağışlamış, tek bildiğim bu. Ona minnattarım. Allah bin kere razı olsun kendisinden. En kutsal bağış bu. Beni çocuklarıma bağışladı."