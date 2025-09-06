En lezzetli festival

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen "Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali" çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Çubuk Belediyesince düzenlenen festivalde, Çubuk Kaymakamı Vehbi Bakır ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş, stantları gezerek esnafla sohbet etti. Yemek stantlarında döner kesen Kaymakam Bakır ve Demirbaş, festivale yoğun katılımın esnafın yüzünü güldürdüğünü belirtti. Festival alanında kurulan stantlarda ziyaretçiler, Çubuk'un turşularını ve yöresel ürünlerini tatma fırsatı buldu.