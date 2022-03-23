Haberler Yaşam Haberleri En Nafi Ne Demek? Allah'ın En-Nâfi İsminin Anlamı Ve Fazileti
Giriş Tarihi: 23.3.2022 12:52 Son Güncelleme: 23.3.2022 12:52

En Nafi Ne Demek? Allah'ın En-Nâfi İsminin Anlamı Ve Fazileti

En Nafi Ne Demek? Allah’ın En-Nâfi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah (c.c.)'ın en güzel isimlerinin arasında En-Nâfi ismi de bulunmaktadır. Kur-an’da birçok ayette yer aldığı için fazileti de büyüktür. Bu faziletten yararlanmak için bu ismin anlamını bilerek zikredilmesi gerekir. Allah'ın 99 isimlerinden biri olan En-Nâfi isminin anlamına değineceğiz. İşte En-Nâfi isminin anlamı ve fazileti…

Allah'a daha yakın olmak ve onun rızasını kazanmak için Esmaül Hüsna okumak oldukça tavsiye edilen ibadetlerdendir. Allah'ın esmalarından biri de En-Nâfi'dir. Peki, En-Nâfi ne demek?

En-Nâfi İsminin Anlamı Nedir?

Sözlükte "fayda vermek" anlamındaki nef' kökünden türeyen nâfi' kelimesi "fayda veren" demektir. Fayda veren, zarar vermeyen anlamlarına gelir. Mahlukata hayır ve faydalı şeyler yaratan anlamına gelir.

Kur-an'da "Allah'tan başka size fayda ve zarar verecek yoktur" anlamında birçok ayet olduğu bilinmektedir. "Hayır ve şer Allah'tandır." İfadesi de bu ismi işaret etmektedir. En-Nâfi ve Es-Dâr esmasının ıstılah anlamları da olduğunu belirtelim. Bunlarda şu şekildedir:

  • Ed-Dâr dilediği kullarına zarar ve sıkıntıyı isabet ettirendir.
  • En-Nâfi dilediği kullarına fayda ve yarar isabet ettirendir.
  • Ed-Dâr kulların kimi kullarına zarar vermesine izin verendir.
  • En-Nâfi kulların başka kullarına fayda vermesini sağlayandır.
  • Ed-Dâr yeryüzünde bütün zararlı imkanları yaratan ve elinde bulundurandır.
  • En-Nâfi yeryüzünde bütün yararlı imkanları sağlayan ve elinde bulundurandır.

En-Nâfi Esmasının Fazileti

En-Nafi isminin zikri 201 adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma'dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesi olarak karşımıza çıkar.

İş hayatında başarılı olmak için ve faydalı kazançlar için günde 201 defa bu ismi zikredebilirsiniz. Faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler günde 201 defa bu ismi zikredebilir.

Ağrı ve acı çeken birisi elini ağrıyan yerin üstüne koyup ara vermeden bu ismi 201 defa zikrederse Allah'ın izni ile ağrıdan kurtulur ve rahatlar. Maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulmak isteyenler bu ismi günlük olarak zikretmesi gereklidir.

En-Nâfi İsminin Geçtiği Bazı Ayetler

  • El-Feth 48/11
  • Birçok hadis metninde nef kavramı Allah'a nisbet edilmiştir

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'den 'Temmuz'da asgari ücrete zam olacak mı?' sorusuna yanıt!
Iğdır'da ‘Mavi dil’ hastalığı görüldü! Mahalle ve köyler karantinaya alındı
Son dakika | Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
SON DAKİKA: Meteoroloji Genel Müdürlüğü duyurdu! İstanbul'da turuncu uyarı
Son dakika haberi | Bakan Fahrettin Koca'dan 'sağlıkta şiddet' açıklaması: Yeni yasal düzenlemelere vurgu yaptı!
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
52 kilo patlayıcı ile yakalanmıştı! Abuzer Kartal’ın vukuatları kabarık çıktı
Tüm dünya alarma geçti! Gıda krizi virüs gibi yayılıyor
1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin kuyruk çilesini bitirdi! 'Boğaz'ı 5 dakikada geçmek rüya gibi'
Son dakika: Hollanda Başbakanı Mark Rutte Ankara'da: Başkan Erdoğan: Tek çıkış yolu diplomasi
ARKADAŞINA GÖNDER
En Nafi Ne Demek? Allah'ın En-Nâfi İsminin Anlamı Ve Fazileti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA