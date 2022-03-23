En Nafi Ne Demek? Allah’ın En-Nâfi İsminin Anlamı Ve Fazileti

Allah'a daha yakın olmak ve onun rızasını kazanmak için Esmaül Hüsna okumak oldukça tavsiye edilen ibadetlerdendir. Allah'ın esmalarından biri de En-Nâfi'dir. Peki, En-Nâfi ne demek?

En-Nâfi İsminin Anlamı Nedir?

Sözlükte "fayda vermek" anlamındaki nef' kökünden türeyen nâfi' kelimesi "fayda veren" demektir. Fayda veren, zarar vermeyen anlamlarına gelir. Mahlukata hayır ve faydalı şeyler yaratan anlamına gelir.

Kur-an'da "Allah'tan başka size fayda ve zarar verecek yoktur" anlamında birçok ayet olduğu bilinmektedir. "Hayır ve şer Allah'tandır." İfadesi de bu ismi işaret etmektedir. En-Nâfi ve Es-Dâr esmasının ıstılah anlamları da olduğunu belirtelim. Bunlarda şu şekildedir:

Ed-Dâr dilediği kullarına zarar ve sıkıntıyı isabet ettirendir.

En-Nâfi dilediği kullarına fayda ve yarar isabet ettirendir.

Ed-Dâr kulların kimi kullarına zarar vermesine izin verendir.

En-Nâfi kulların başka kullarına fayda vermesini sağlayandır.

Ed-Dâr yeryüzünde bütün zararlı imkanları yaratan ve elinde bulundurandır.

En-Nâfi yeryüzünde bütün yararlı imkanları sağlayan ve elinde bulundurandır.

En-Nâfi Esmasının Fazileti

En-Nafi isminin zikri 201 adettir. Zikir saati Zühre, günü Cuma'dır. Zikir saatinin Zühal olduğunu söyleyenlerde vardır. Bu takdirde zikir günü Cumartesi olarak karşımıza çıkar.

İş hayatında başarılı olmak için ve faydalı kazançlar için günde 201 defa bu ismi zikredebilirsiniz. Faydalı ve hayırlı işler yapmak isteyenler günde 201 defa bu ismi zikredebilir.

Ağrı ve acı çeken birisi elini ağrıyan yerin üstüne koyup ara vermeden bu ismi 201 defa zikrederse Allah'ın izni ile ağrıdan kurtulur ve rahatlar. Maddi ve manevi bütün yokluk ve sıkıntılardan kurtulmak isteyenler bu ismi günlük olarak zikretmesi gereklidir.

En-Nâfi İsminin Geçtiği Bazı Ayetler