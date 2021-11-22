Haberler Yaşam Haberleri En zor görev
Giriş Tarihi: 23.11.2021

En zor görev

İLHAN DEMİRCİOĞLU İLHAN DEMİRCİOĞLU
En zor görev

Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan’ın cenaze namazını, emekli imam olan babası İlyas Ceylan kıldırdı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru Yusuf Ceylan (40), için dün önce memleketi Samsun'un Alaçam ilçesindeki baba ocağında helallik alındı. Şehidin 3 kızından en büyüğü olan Elif Sena babasının polis montunu, ortanca kızı Eslem Ceyşan ise polis şapkasını takarak cenazeye katıldı. Bir yaşındaki küçük kızı Melih Nare ise babasına annesinin kucağında veda etti. Eşi Havva ve annesi Hamide Ceylan ise gözyaşlarına boğuldu.



Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın da katıldığı Alaçam Merkez Sadibey Camii'ndeki törende cenaze namazını ise şehidin emekli imam olan babası İlyas Ceylan kıldırdı. Gözyaşlarıyla namazı kıldıran Ceylan, "Ben oğlumdan razıyım. Allah da razı olsun. İyi bir evlat iyi bir baba idi" dedi. Şehit polis, namazının ardından Göçkün Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Müslüme neden ve nasıl öldü? Türkiye'yi ölümüyle yasa boğan Müslüme Yağal olayında son dakika gelişmesi!
Türkiye’nin yaptığı gemi anlaşması Yunan medyasında: Bu gidişle iflas edeceğiz
Altın gram fiyatı için göstergeler kırmızı oldu! Altın fiyatları için düşüş sürecek mi? Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit yerli motor müjdesi! Tarih verdi...
Son dakika: Türk bilim insanlarından tarihi buluş: Kovid-19'u nasıl geçireceğinizi ölçüyor
Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası kararları açıkladı! "Ekonomik kurtuluş savaşından zaferle çıkacağız"
SON DAKİKA! 2022 Ocak emekli zammı belli oluyor: SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç para olacak?
Son Dakika: Ahmet Dursun ile Asena Demirbağ’ın boşanma nedeni ortaya çıktı! Sürpriz ayrılık!
Son dakika: Erman Toroğlu’ndan 3 büyüklere şok sözler! “Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, fiyasko…”
Son dakika: Galatasaray Fenerbahçe derbisine o kararlar damga vurdu! Maç sonu hakem ve VAR isyanı...
ARKADAŞINA GÖNDER
En zor görev
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA