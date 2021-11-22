En zor görev

Alkollü sürücünün çarptığı polis memuru Yusuf Ceylan’ın cenaze namazını, emekli imam olan babası İlyas Ceylan kıldırdı
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde, dur ihtarına uymayan alkollü sürücünün çarparak şehit ettiği polis memuru Yusuf Ceylan (40), için dün önce memleketi Samsun'un Alaçam ilçesindeki baba ocağında helallik alındı. Şehidin 3 kızından en büyüğü olan Elif Sena babasının polis montunu, ortanca kızı Eslem Ceyşan ise polis şapkasını takarak cenazeye katıldı. Bir yaşındaki küçük kızı Melih Nare ise babasına annesinin kucağında veda etti. Eşi Havva ve annesi Hamide Ceylan ise gözyaşlarına boğuldu.
Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın da katıldığı Alaçam Merkez Sadibey Camii'ndeki törende cenaze namazını ise şehidin emekli imam olan babası İlyas Ceylan kıldırdı. Gözyaşlarıyla namazı kıldıran Ceylan, "Ben oğlumdan razıyım. Allah da razı olsun. İyi bir evlat iyi bir baba idi" dedi. Şehit polis, namazının ardından Göçkün Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.