Evlatlarını putlara kurban edenler büyük bir günah işlemiş olurlar. Bu tür eylemler, İslam'da kesinlikle yasaklanmış ve şiddetle kınanmıştır. İnsan hayatı kutsaldır ve Allah'tan (cc.) başkasına kurban verilmesinin hiçbir kabul edilir yanı yoktur. Putlara inananlar, Allah'a (cc.) iman etmedikleri için bu tür sapkınlıklar onlara güzel gösterilmiştir. Enam Suresi 136-137-138. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bunu güzel bir şekilde açıklar.

Enam Suresi 136-137-138. Ayet Okunuşu

Enam Suresi'nin 136-137-138. ayetlerinin okunuşu şu şekildedir:

136. Ayet: Ve cealû lillâhi mimmâ zerea minel harsi vel en'âmi nasîben fe kâlû hâzâ lillâhi bi ze'mihim ve hâzâ li şürekâinâ fe mâ kâne li şürekâihim fe lâ yasilu ilâllâhi ve mâ kâne lillâhi fe huve yasilu ilâ şürekâihim sâe mâ yahkumûn.

137. Ayet: Ve kezâlike zeyyene li kesîrin minel muşrikîne katle evlâdihim şürekâuhum li yurdûhum ve li yelbisû aleyhim dînehum ve lev şâallâhu mâ fealûhu fezerhum ve mâ yefterûn.

138. Ayet: Ve kâlû hâzihi en'âmün ve harsun hicrun lâ yet'amuhe illâ men neşâu bi ze'mihim ve en'âmün hurrimet zuhûruhâ ve en'âmün lâ yezkurûne ismeallâhi aleyhâ iftirâen aleyh se yeczîhim bimâ kânû yefterûn.

Bu ayetleri Arapçadan okumak kadar anlamını ve tefsirini öğrenmek de oldukça faziletlidir.

Enam Suresi Arapça Yazılışı

Hz. Ali'nin (ra.) rivayetine göre, Enam Suresi'ni okuyan kişi Allah'ın rahmeti, bereketi ve rızasını kazanır. Öte yandan Enam Suresi, Kuran-ı Kerim'de yer alan en faziletli surelerden biri olarak kabul edilir.

Enam Suresi 136-137. ayet Arapça yazılışı;

138. ayet Arapça yazılışı ise şu şekilde;

Bu Arapça metin, Enam Suresi 136-137-138. ayetlerdir. Bu ayetlerde, putlara tapanların sapkınlıklarından ve yanlış yolda olduklarından bahsedilmektedir.

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Enam Suresi Türkçe Anlamı

Enam Suresi'nin 136-137-138. ayetlerinin Türkçe anlamı diyanet tarafından şu şekilde açıklanır:

(136) "Allah'ın yarattığı ekin ve hayvanlardan Allah'a pay ayırıp zanlarınca, "Bu Allah'a, bu da ortaklarımıza (putlara)" dediler. Ortakları için ayrılan Allah'a ulaşmıyor, fakat Allah için ayrılan ortaklarına ulaşıyor! Ne kötü hüküm veriyorlar!"

(137) "Bunun gibi, ortakları, müşriklerden bir çoğuna çocuklarını öldürmeyi iyi bir şey gibi gösterdi ki, hem kendilerini mahvetsinler hem de dinlerini karıştırıp bozsunlar! Allah dileseydi bunu yapamazlardı. Öyleyse onları uydurduklarıyla baş başa bırak!"

(138) "Onlar, saçma düşüncelerine göre dediler ki: "Bunlar, dokunulmaz hayvanlar ve ekinler olup onları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Şunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır." Bir kısım hayvanlar da vardır ki, (böyle istiyor diye) Allah'a iftira ederek (keserken) üzerlerine O'nun ismini anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır."

Enam Suresi'nin 136-137-138. ayetlerinde, müşriklerin yanlış inanç ve uygulamaları eleştirilir. Bu ayetlerde, müşriklerin Allah'a ortak koştukları putlara adak adadıkları, çocuklarını putlara kurban ettikleri ve bazı hayvanları haram kıldıkları anlatılır. Bu tür batıl inançların ve uygulamaların reddedilmesi gerektiği vurgulanır. Bu açıdan surenin, insanları doğru yola yönlendirmeyi amaçladığı söylenebilir.