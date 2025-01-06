Enam Suresi 145-146-147. Ayet Okunuşu, Arapça Yazılışı ve Türkçe Anlamı

Kur'an-ı Kerim'in Enam Suresi 145-146-147. ayetleri, helal ve haram kavramlarını, Yahudilere yönelik özel yasakları ve Allah'ın rahmet ve azap dengesini ele alan mesajlar içermektedir. Bu ayetler, insana verilen sorumluluğu ve Allah'ın koyduğu yasakların hikmetini vurgular. Enam Suresi 145-146-147. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamıbizlere kısaca, insanlara Allah'ın emir ve yasaklarına uymanın önemini hatırlatırken, dinin esnekliğini ve hikmetini de ortaya koyar.

Enam Suresi 145-146-147. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 145-146-147. Ayet Okunuşu

145. Ayet: Kul la ecidü fı ma uhıye ileyye müharramen ala taımiy yat'amühu illa ey yekune meyteten ev demem mesfuhan ev lahme hınzırin fe innehu ricsün ev fiskan ühille liğayrillahi bih fe menidturra ğayra bağıv ve la adin fe innerabbeke ğafurur rahıym

146. Ayet: Ve alellezıne hadu harramna külle zı zufür ve minelbekari vel ğanemi harramna aleyhim şühumehüma illa mahamelet zuhuruhüma evil havaya ev mahteleta bi azm zalikecezeynahüm bi bağyihim ve inna lesadikun

147. Ayet: Fe in kezzebuke fe kur rabbüküm zu rahmetivvasiah ve la yüraddü be'sühu anil kavmil mücrimın

Enam Suresi 145-146-147. Ayet Türkçe Anlamı

145. Ayet: De ki: "Bana vahyolunan Kur'an'da bir kimsenin yiyecekleri arasında leş, akıtılmış kan, domuz eti -ki o şüphesiz necistir- ya da Allah'tan başkası adına kesilmiş bir (murdar) hayvandan başka, haram kılınmış bir şey bulamıyorum. Fakat istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın kim bunlardan yeme zorunda kalırsa yiyebilir." Şüphesiz Rabbin çok bağışlayandır, çok merhametlidir.

146. Ayet: Yahudilere tırnaklı hayvanların hepsini haram kıldık. Sığır ve koyunların ise, sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar, ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını (yine) onlara haram kıldık. İşte böyle, azgınlıkları sebebiyle onları cezalandırdık. Biz elbette doğru söyleyenleriz.

147. Ayet: Eğer seni yalanlarlarsa, de ki: "Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. (Bununla beraber) suçlu bir toplumdan onun azabı geri çevrilmez."