Kur'an'ın indirilme amacı, insanlara doğru yolu göstermek, Allah'ın (cc.) emir ve yasaklarını bildirmek ve insanları Allah'a (cc.) kulluk etmeye davet etmektir. Kur'an, Müslümanlar için bir rehber ve hayat kitabıdır. Bu kutsal kitap, Allah'ın (cc.) Peygamber Efendimiz'e (sav.) ilham ettiği kelamlardır. Bunu reddedenlerin sonundan bahsettiği için Enam Suresi 19-20-21. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı mutlaka okunmalıdır.

Enam Suresi 19-20-21. Ayet Okunuşu

Enam Suresi'nin 19, 20 ve 21. ayetlerini Arapçadan okumakta güçlük çekenler için okunuşları şu şekilde:

19. Ayet: Kul eyyu şey'in ekberu şehâdeten, kulillâhu şehîdun, beynî ve beynekum ve ûhiye ileyye hâzâl kur'ânu li unzirakum bihî ve men belag(belaga), e innekum le teşhedûne enne meallâhi âliheten uhrâ, kul lâ eşhed(eşhedu), kul innemâ huve ilâhun vâhidun ve innenî berîun mimmâ tuşrikûn(tuşrikûne).



20. Ayet: Ellezîne âteynâhumul kitâbe ya'rifûnehu kemâ ya'rifûne ebnâehum ellezîne hasirû enfusehum fe hum lâ yu'minûn(yu'minûne).

21. Ayet: Ve men azlemu mimmenifterâ alâllâhi keziben ev kezzebe bi âyatihî, innehu lâ yuflihuz zâlimûn(zâlimûne).

Bu ayetler, Allah'a (cc.) şirk koşanların ve Kur'an'ı inkar edenlerin hallerinden bahsettiği için oldukça önemlidir.

Enam Suresi 19-20-21. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi'nde yer alan ayetler, Peygamber Efendimiz (sav.) ve ona bağlı kalanların doğru yolda olduklarına dair teselli edici mesajlar içerir. Bu sureyi baştan sona okumanın pek çok fazileti bulunur. Arapçadan okumak çok daha sevap olduğu için orijinal metinlerden okunması gerekir. Enam Suresi 19-20-21. ayet Arapça yazılışı ise şu şekilde:





Bu Arapça ayetlerde, tevhid inancının önemine vurgu yapılır ve Kur'an'a inanılması gerektiğinin altını çizer.

Enam Suresi 19-20-21. Ayet Türkçe Anlamı

Enam Suresi 19-20-21. ayet Türkçe anlamını merak edenler için açıklaması şu şekilde:

(19) "De ki: "Hangi şahidin şahitliği daha güvenilirdir?" De ki: "Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Bu Kur'an bana, hem sizi hem de ulaştığı herkesi onunla uyarmam için vahyedildi. Yoksa siz Allah ile beraber başka tanrılar olduğuna şahitlik mi ediyorsunuz?" De ki: "Ben buna şahitlik etmem." De ki: «O, ancak bir tek Allah'tır; ben sizin ortak koştuğunuz şeylerden kesinlikle uzağım."

(20) "Kendilerine kitap verdiklerimiz, onu kendi oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Kendilerini ziyan edenlere gelince, işte onlar inanmazlar."

(21) "Yalan sözlerle Allah'a iftira edenden veya O'nun âyetlerini yalan sayandan daha zalimi kimdir? Şüphe yok ki zalimler kurtuluşa eremezler."

Enam Suresi'nin 19-21. ayetlerinde, Allah'ın (cc.) birliği ve peygamberliğin doğruluğu anlatılır. Bu ayetlerde, Allah'ın (cc.) tek ilah olduğu, O'ndan başka ilah olmadığı ve peygamberlerin Allah'ın (cc.) mesajını insanlara iletmekle görevli oldukları belirtilir. Ayrıca, O'nun her şeyi bildiği ve her şeyden haberdar olduğu belirtilir. Bu ayetler, insanlara Allah'a (cc.) iman etmeleri ve peygamberlerin getirdiği mesajlara uymaları gerektiğini hatırlatır.