Enam Suresi, insanlık için bir öğüt kitabı niteliğindedir. Bu sure, insanın hakikatle olan bağını sorgulamasını sağlar. Sure, insanların inançsızlıklarından ve bu inançsızlıkların doğurduğu sonuçlardan bahseder. Aynı zamanda, insanın nefsine yenik düşmesini, hakikati görmezden gelmesini ve bu davranışlarının onu ne gibi sonuçlarla yüzleştireceğini etkileyici bir şekilde işler. Enam Suresi 28-29-30. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı insanın akıl ve kalp arasındaki dengede yol almasını sağlar.

Enam Suresi 28-29-30. Ayet Arapça Yazılışı

Enam Suresi 28-29-30. Ayet Okunuşu

28. Ayet: Bel bedalehüm ma kanu yuhfune min kabl ve lev ruddu le adu lima nühu anhü ve innehüm le kazibun

29. Ayet: Ve kalu in hiye illa hayatüned dünya ve ma nahnü bi meb'usın

30. Ayet: Ve lev tera iz vükıfu ala rabbihim kale e leyse haza bil hakk kalu bela ve rabbina kale fe zukul azabe bima küntüm tekfürun

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Enam Suresi 28-29-30. Ayet Türkçe Anlamı ve Meali

28. Ayet: Hayır, (bu yakınmaları) daha önce gizlemekte oldukları şeyler onlara göründü (de ondan). Eğer çevrilselerdi elbette kendilerine yasaklanan şeylere yine döneceklerdi. Şüphesiz onlar yalancıdırlar.

29. Ayet: Derler ki: "Hayat ancak dünya hayatımızdır. Artık biz bir daha diriltilecek de değiliz."

30. Ayet: Rab'lerinin huzurunda durduruldukları vakit (hallerini) bir görsen! (Allah) diyecek ki: "Nasıl, şu (dirilmek) gerçek değil miymiş?" Onlar, "Evet, Rabbimiz'e andolsun ki, gerçekmiş" diyecekler. (Allah), "Öyleyse inkar etmekte olduğunuzdan dolayı tadın azabı!" diyecek.