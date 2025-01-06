Tevhid inancı, Müslümanların ibadetlerinde, dualarında ve günlük yaşamlarında Allah'a olan bağlılıklarını ve sadakatlerini ifade eder. Bu inanç, Allah'ın her şeyin yaratıcısı ve yöneticisi olduğunu kabul etmeyi ve yalnızca O'na ibadet etmeyi gerektirir. Kur'an'da Allah'ın (cc.) tekliği pek çok ayette belirtilmiştir. Enbiya Suresi 22-23-24. ayet okunuşu, Arapça yazılışı ve Türkçe anlamı ise bu inanca sahip olmak için muhakkak okunmalıdır.

Enbiya Suresi 22-23-24. Ayet Okunuşu

Peygamberlerin kıssalarını anlatan ve Allah'ın (cc.) sonsuz kudret sahibi olduğunu vurgulayan Enbiya Suresi'nin, 22-23-24. ayetinin okunuşu şöyle gösterilebilir:

22. Ayet: "Lev kâne fîhimâ âlihetun illâllâhu lefesedetâ fe subhânallâhi rabbil arşi ammâ yesıfûn."

23. Ayet: "Lâ yus'elu ammâ yef'alu ve hum yus'elûn."

24. Ayet: "Emittehazû min dûnihî âliheten kul hâtû burhânekum hâzâ zikru men ma'ıye ve zikru men kablî bel ekseruhum lâ ya'lemûnel hakka fe hum mu'ridûn."

Bu ayetler, Allah'ın (cc.) tekliğini ve yüceliğini hatırlamak açısından önemlidir.

Enbiya Suresi 22-23-24. Ayet Arapça Yazılışı

Enbiya Suresi'nin 22-23-24. ayetlerini Arapçadan okuyarak sevap kazanmak isteyenler için orijinal metin şu şekilde:

Kur'an-ı Kerim'i sevap kazanmak ve ibadet etmek için okuyanlar, bu metni muhakkak incelemelidir.

Enbiya Suresi 22-23-24. Ayet Türkçe Anlamı

Kur'an'ı mealinden okumayı sevenler ve ne gibi mesajlar içerdiğini öğrenmek isteyenler için Türkçe anlamları oldukça ilgi çekicidir. Enbiya Suresi 22-23-24. ayet Türkçe anlamları ise aşağıda belirtildiği gibidir:

(22) "Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı kesinlikle yerin göğün düzeni bozulurdu. Demek ki arşın rabbi olan Allah, onların yakıştırdıkları sıfatlardan münezzehtir."

(23) "Allah, yaptığından sorumlu tutulamaz; onlar ise sorguya çekileceklerdir."

(24) "Yoksa O'ndan başka birtakım tanrılar mı edindiler? De ki: "Haydi delilinizi getirin! İşte benimle beraber olanların söylediği, işte benden öncekilerin söylediği!" Hayır, onların çoğu hakkı bilmezler; bunun için de inatla yüz çevirirler."

Bu ayetler, Allah'ın mutlak kudretini ve her şeyin yaratıcısı olduğunu gösterir. Allah, yaptıklarından sorumlu tutulamaz, çünkü O, her şeyin sahibidir ve mutlak adalet sahibidir. Ayrıca, Allah'tan başka tanrılar edinenlerin delil getirmeleri istenir, ancak çoğu inat etmekte ısrar eder. Bu, insanların doğru yolda kalmaları ve Allah'a olan bağlılıklarını sürdürmeleri gerektiğini hatırlatır.