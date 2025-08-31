Endemik türlere devlet kalkanı

Ticaret Bakanlığı, gen bankası ve ilaç sanayi bağlantılı hırsızlıklar kapsamında son 1,5 yılda gümrüklerde 35 milyon lira değerinde bitki ve hayvan türünün yurtdışına kaçırılmasını önledi. Yurtdışına en fazla böcek, kelebek, kuş ve sürüngenler ile tıbbi aromatik bitkilerin kaçırılmaya çalışıldığı öğrenildi. Biyokaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kolluk kuvvetleriyle işbirliği içinde ve Nesli Tehlike Altındaki Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine Yönelik Sözleşme (CITES) kapsamında yürütüldüğünü belirten Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kaçakçılık faaliyetlerinin sıkı takip altında olduğunu kaydetti. Tespit edilen endemik veya nesli tehlike altında olan canlı türleri ile bunlardan elde edilen mamul eşyaya, CITES sözleşmesi kapsamında el konulduğunu aktaran Bolat, 2024 geneli ve 2025 yılının ilk altı ayında 4'ü Türkiye'den çıkışta olmak üzere 48 farklı operasyonda 35 milyon lira değerinde bitki ve hayvan yakalaması gerçekleştirildiğini açıkladı.

HAVALİMANLARI BAŞI ÇEKTİ

Yakalamaların yüzde 45'inin kara gümrük kapılarında, yüzde 55'inin ise havalimanlarında gerçekleştiğini bildiren Bolat, biyokaçakçılık olaylarının en yoğun yaşandığı illerin kara gümrük kapılarında Artvin, Şırnak, Edirne, Van, havalimanlarında ise İstanbul ve İzmir olduğunu ifade etti. Bolat, el konulan endemik bitki ve hayvan türlerinin Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü birimlerine teslim edildiğini kaydetti. Bolat, bu kapsamda personelde farkındalığın artırılması için planlı eğitim faaliyetleri düzenlendiğini ifade etti.