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Giriş Tarihi: 4.8.2022 14:05 Son Güncelleme: 4.8.2022 14:05

Endonezya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Endonezya'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Uzakdoğu’nun güzel ülkelerinden biri olan Endonezya’ya birçok kişi seyahat etmek istemektedir. Ülkemizden de pek çok kişi Endonezya’yı ziyaret etmek istemektedir. Bu anlamda ziyaretçilerin bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Seyahat etmek isteyen Türk Vatandaşları Endonezya’nın vize politikası hakkında bazı araştırmalar yapmaktadır. Buna göre Endonezya vize istiyor mu? Sorusu merak edilmektedir. Türkiye’den Endonezya’ya giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? İşte yanıtları…

Endonezya Vize İstiyor Mu? Türkiye’den Endonezya’ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?

Asya'da bulunan bu güzel ülke daha çok adalardan oluşmaktadır. Bu nedenle birçok kişi tatil yapmak için bu adaları tercih etmektedir. Fakat seyahat etmeden önce Türkiye'den Endonezya'ya gitmek isteyen Türk Vatandaşlarının merak ettiği durumlardan biri de Endonezya'nın hangi pasaportları istediği veya pasaporta gerek duyulup duyulmadığıdır. Bu anlamda Türkiye'den Endonezya'ya giderken vize ve pasaport gerekiyor mu, kalktı mı? Merak edilmektedir. Endonezya vize istiyor mu? Sorularını yanıtlamaya başlayalım…

Endonezya Vize İstiyor Mu, Kalktı Mı?

Endonezya'ya seyahat edecek olan Türk Vatandaşlarından Umuma Mahsus( Bordo), Hizmet (Gri), Hususi (Yeşil) ve Diplomatik (Siyah) Pasaport sahibi olanlara 30 güne kadar olan ziyaretleri için vize istenmemektedir. Ancak bu uygulama esasen kapı vizesi şeklinde gerçekleşmektedir.

Endonezya'ya yapılacak 30 günü aşmayan seyahatlerde 2010 yılından itibaren havaalanlarında veya gümrük kapılarında hızlı bir şekilde kapı vizesi alınma şeklinde uygulanmaktadır ancak bu uygulama ücretsiz uygulandığı için vizesiz kapsamında değerlendirilen bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Endonezya'ya giderken yanınızda kesinlikle kimlik kartı, seyahat belgeleri, varsa davetiye, finansal durumu gösteren belgeler götürülmelidir. Finansal durumu gösteren belgeler ve konaklama yerini gösteren belgeler talep edilmeyebilir.

Endonezya toplam olarak 169 ülkeden vize istemiyor ve ücret talep etmiyor. Ülke olarak yabancı turistin değerini ve ülkeye olan katkısının oldukça farkındalar. Hangi ülkeden olduğu fark etmeden herhangi bir turist Endonezya'ya rahatlıkla seyahat edip, tatil yapabilir.

Endonezya Pasaport İstiyor Mu?

Endonezya Cumhuriyeti'nin 12 Ocak 2010 tarihinde aldığı İnsan Hakları ve Hukuku kararlarına göre 65 ülke vatandaşını, Kapı Vizesi uygulamasından yararlandırmaktadır. T.C. Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları, Endonezya vize rejimine tabidirler. Normal pasaport sahipleri için kapıda vize uygulamasıyla en fazla 30 güne kadar vize uygulaması vardır.

30 günden kısa süreli vize ihtiyacı olanlar gerekli evraklarla havaalanı veya gümrük kapılarında vizeyi kısa süre içerinde alabilirler. Türkiye vatandaşları da Endonezya'ya hava alanı veya liman gümrük kapılarından girişte, maksimum 30 gün ikametli Kapı Vizesi alma hakkına sahip olmaktadır.

Yeşil (Hususi), Gri (Hizmet) ve Siyah (Diplomatik) pasaport sahipleri ise 14 güne kadar ülkeye vizesiz giriş yapabilme hakkında sahiptirler. Oturum, öğrenci vizesi veya 30 günden daha uzun süreli vize için ise Endonezya Ankara Büyükelçiliği ya da İstanbul Başkonsolosluğu'na başvurup yaklaşık 3 iş gün içerisinde sonuç alınabilmektedir. Endonezya Başkonsolosluğu'na vize başvurusu yapmak için vize başvuru formunu eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir. Endonezya Konsolosluğu, vize randevu sistemi ile çalışmamaktadır.

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Endonezya Vize İstiyor Mu? Türkiye'den Endonezya'ya Gidişte Vize Ve Pasaport Gerekiyor Mu, Kalktı Mı?
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