Enerji ordusuna 118 mezun

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) ve Çamlıbel Elektrik Dağıtım AŞ (ÇEDAŞ) tarafından yürütülen "Enerjinin Yıldızları" projesi kapsamında 2025- 2026 eğitim öğretim yılında 118 öğrenci mezun oldu. Şirketlerden yapılan açıklamaya göre, elektrik dağıtım sektöründe "yaparak ve yaşayarak öğrenme modeli" ile nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayan proje, İstanbul Avrupa Yakası, Antalya ve Sivas'ta uygulanıyor. Genç istihdamını desteklemek amacıyla yürütülen proje kapsamında 2018- 2019 döneminden bu yana programa katılan toplam öğrenci sayısı 737, mezun sayısı ise 623 oldu. Enerji sektöründe kadın istihdamının artırılmasını da destekleyen projeye bugüne kadar 24 kız öğrenci katıldı. İl milli eğitim müdürlükleri tarafından belirlenen okullarda 'yüksek gerilim laboratuvarı' kuran şirketler, elektrik tesisatları ve dağıtımı dalını tercih eden öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerini destekliyor. Proje, İstanbul Avrupa Yakası'nda Bayrampaşa İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Antalya'da Kepez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sivas'ta ise Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanıyor. Üç şirkette istihdam edilen mezun sayısı 157'ye ulaştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör