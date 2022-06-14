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Giriş Tarihi: 14.6.2022 15:53

Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları kimler, gişesi nasıl? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, nerede çekildi?

Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları kimler, gişesi nasıl? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, nerede çekildi?

En popüler Youtube içerik üreticileri arasında bulunan Enes Batur geçtiğimiz yıllarda kendi filmini sinema ile buluşturmuştu. Bu akşam ekranlara gelecek Enes Batur Gerçek Kahraman filmi konusu ile ilgi çekiyor. Filmde sosyal medyada tanınan farklı isimlere de yer veren Batur’un filmi 2. Yapımı oldu. Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları ile de gençlerin ilgi odağında yer almıştı. Peki, Enes Batur Gerçek Kahraman nerede çekildi, gişesi nasıl oldu? İşte merak edilenler…

Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları ile sosyal medya takipçilerinin en sevdiği yapımlar arasında yerini aldı. İkinci filminde bir süper kahramanı canlandıran Batur, bu gece Show TV ekranlarında olacak. Saat 00.15'te yayımlanacak filmin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Bu noktada Enes Batur Gerçek Kahraman konusu da oldukça merak edildi. Peki, Enes Batur Gerçek Kahraman nerede çekildi? İşte detaylar…

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU

Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULARI

Enes Batur

Ömer Başdoğan (Nalet Bebe)

Altan Erkekli

Damla Aslanalp

Kanbolat Görkem Aslan

Ebru Ojen Şahin

Selin Deveci

Ramin Nezir

Filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra Kafalar, Halil Söyletmez, Ruhi Çenet, Şeyda Erdoğan ve Burak Güngör gibi youtuberlar da yer aldı.

ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN GİŞE

31 Mayıs 2019'da vizyona giren film, ilk üç günde 90.353 kişi tarafından izlendi ve 1 milyon 407 bin lira gelir elde etti. Yedi hafta vizyonda kalan film toplamda 520.826 izlenmeyle 7 milyon 354 bin lira hasılata ulaştı.

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Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları kimler, gişesi nasıl? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, nerede çekildi?
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