Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları kimler, gişesi nasıl? Enes Batur Gerçek Kahraman konusu nedir, nerede çekildi?

Enes Batur Gerçek Kahraman oyuncuları ile sosyal medya takipçilerinin en sevdiği yapımlar arasında yerini aldı. İkinci filminde bir süper kahramanı canlandıran Batur, bu gece Show TV ekranlarında olacak. Saat 00.15'te yayımlanacak filmin yönetmen koltuğunda Doğa Can Anafarta oturuyor. Bu noktada Enes Batur Gerçek Kahraman konusu da oldukça merak edildi. Peki, Enes Batur Gerçek Kahraman nerede çekildi? İşte detaylar…
ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN KONUSU
Enes Batur: Gerçek Kahraman, Youtube hesabında paylaştığı eğlenceli ve komik videolarla popülerleşen Enes Batur'un rol aldığı "Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?" filminin devam halkası. İlk filmde içine kapanık, çevresi tarafından dışlanan bir çocuk olan Enes Batur'un hayallerinin peşinden koşma hikayesi anlatılmıştı. Bu filmde ise Enes Batur'u Adalet Savaşçıları'na katılmış ve sonunda da bir kahramana dönüşen genç olarak izleyeceğiz.
ENES BATUR GERÇEK KAHRAMAN OYUNCULARI
Enes Batur
Ömer Başdoğan (Nalet Bebe)
Altan Erkekli
Damla Aslanalp
Kanbolat Görkem Aslan
Ebru Ojen Şahin
Selin Deveci
Ramin Nezir
Filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra Kafalar, Halil Söyletmez, Ruhi Çenet, Şeyda Erdoğan ve Burak Güngör gibi youtuberlar da yer aldı.