Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark belli olacak! Emekli ve memur zammına son 1 veri!

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı için son viraja girildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte maaş zamları büyük ölçüde netleşecek ve yeni maaş tabloları ortaya çıkacak. Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.
Emekliler (SSK ve Bağ-Kur): 6 aylık enflasyon oranı ne çıkarsa, emekliler doğrudan o oranda zam alacak.
Memurlar ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme gereği %11'lik zamma ek olarak, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon farkını alacaklar.
Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketinden gelen sonuçlara göre yıllık enflasyon 31,17 olacak bu da kümülatif oranı yüzde 12,42 olarak ortaya çıkarıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yılsonunu yüzde 31 oranında bitireceklerini ifade etmesi üzerine toplam oran yüzde 12,28 oluyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demişti.
Bu kapsamda ise kümülatif oran yüzde 11,42 olacak.