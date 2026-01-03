Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark belli olacak! Emekli ve memur zammına son 1 veri!
Giriş Tarihi: 3.01.2026 09:44

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark belli olacak! Emekli ve memur zammına son 1 veri!

Emekli ve memur maaş zammını doğrudan etkileyecek enflasyon verisi için gözler açıklanacak son rakama çevrildi. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesine sayılı günler kala, maaş artış oranlarını belirleyecek kritik veri büyük önem taşıyor. Peki enflasyon ne zaman açıklanacak ve zam oranları nasıl şekillenecek?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark belli olacak! Emekli ve memur zammına son 1 veri!
  • ABONE OL

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı için son viraja girildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte maaş zamları büyük ölçüde netleşecek ve yeni maaş tabloları ortaya çıkacak. Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL HESAPLANACAK?

Emekliler (SSK ve Bağ-Kur): 6 aylık enflasyon oranı ne çıkarsa, emekliler doğrudan o oranda zam alacak.

Memurlar ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme gereği %11'lik zamma ek olarak, 2025'in ikinci yarısındaki enflasyon farkını alacaklar.

5 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

2025 Kasım: 0,87

2025 Ekim: Yüzde 2,55

2025 Eylül: Yüzde 3.23

2025 Ağustos: Yüzde 2,04

2025 Temmuz: Yüzde 2,06

5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi.

6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası (TCMB) Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketinden gelen sonuçlara göre yıllık enflasyon 31,17 olacak bu da kümülatif oranı yüzde 12,42 olarak ortaya çıkarıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yılsonunu yüzde 31 oranında bitireceklerini ifade etmesi üzerine toplam oran yüzde 12,28 oluyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "İnşallah bu yılı 30 civarında bir enflasyonla kapatacağız. Ocak ayı enflasyon rakamıyla birlikte enflasyonda 20'li rakamları göreceğiz" demişti.

Bu kapsamda ise kümülatif oran yüzde 11,42 olacak.

  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark belli olacak! Emekli ve memur zammına son 1 veri!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz