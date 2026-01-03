Enflasyon ne zaman açıklanacak? 6 aylık fark belli olacak! Emekli ve memur zammına son 1 veri!

Milyonlarca emekli ve memurun merakla beklediği 6 aylık enflasyon farkı için son viraja girildi. Açıklanacak enflasyon verisiyle birlikte maaş zamları büyük ölçüde netleşecek ve yeni maaş tabloları ortaya çıkacak. Emekli ve memur zammı için belirleyici olacak enflasyon verisi ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

2025 ARALIK ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Enflasyon rakamları normalde her ayın 3'ünde açıklanıyor ancak 3 Ocak Cumartesi gününe denk geldiği için Aralık enflasyonu 5 Ocak 2026 Pazartesi saat 10.00'da açıklanacak.