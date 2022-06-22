Haberler Yaşam Haberleri Enflasyon oranı 2022 haziran beklenti anketi sonuçlandı! Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte enflasyon beklentisi
Giriş Tarihi: 22.6.2022 15:37

Enflasyon oranı 2022 haziran beklenti anketi sonuçlandı! Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte enflasyon beklentisi

Enflasyon oranı 2022 haziran beklenti anketi sonuçlandı! Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte enflasyon beklentisi

Enflasyon oranı 2022 haziran için beklenti anketi sonuçları geldi. Emekli ve memur zammı için son düzlüğe girilirken 6 aylık verinin kesinleşmesi birçok konuda belirleyici olacak. Bu noktada vatandaşlar Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında? Sorularına yanıt aramaya başladı. 5 aylık veri sonrası hesaplamalar sonrası yeni rakamlar ortaya çıkarken emekli, memur ve ücretliler heyecanlı TEFE TÜFE verileri bekleyişini sürdürüyor. Peki, enflasyon oranı beklentisi kaç? İşte cevaplar…

Enflasyon oranı beklentisi ile yeni hesaplamalar gündemde. Emekli ve memur zammının yanı sıra asgari ücret için de çalışma yapılması beklenen temmuz zammı için 6 aylık enflasyon verisinin kesinleşmesi bekleniyor. Bu noktada "Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?" soruları yanıt arıyor. Milyonlarca emekli ve ücretli TÜİK TEFE TÜFE verisinin açıklanmasını bekliyor. Peki, enflasyon oranı 2022 haziran ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

ENFLASYON ORANI HAZİRAN 2022 BEKLENTİSİ

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketi sonuçlandı. Merkez Bankası'nın 50 katılımcıyla gerçekleştirdiği Haziran ayına ilişkin enflasyon beklenti anketi sonuçlarında rakamlar paylaşıldı.

Buna göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak kayıtlara geçti. Cari yılsonu TÜFE'deki artış beklentisi ise yüzde 64,59 oldu.

ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 haziran ayı enflasyon oranı 4 Temmuz Pazartesi günü TÜİK tarafından saat 10.00'u gösterdiğinde açıklanacak.

6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE OLMUŞTU?

TÜİK tarafından açıklanan Mayıs ayında enflasyon oranı aylık bazda yüzde 2,98 yıllık bazda ise yüzde 73,50 olarak gerçekleşti. Kira artış oranı için belirleyici olan on iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 39,33 oldu. Bu rakam Haziran ayı kira artış oranı olarak kayıtlara geçti.

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Enflasyon oranı 2022 haziran beklenti anketi sonuçlandı! Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte enflasyon beklentisi
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