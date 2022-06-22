Enflasyon oranı 2022 haziran beklenti anketi sonuçlandı! Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ne olur? İşte enflasyon beklentisi

Enflasyon oranı beklentisi ile yeni hesaplamalar gündemde. Emekli ve memur zammının yanı sıra asgari ücret için de çalışma yapılması beklenen temmuz zammı için 6 aylık enflasyon verisinin kesinleşmesi bekleniyor. Bu noktada "Haziran ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, ayın kaçında?" soruları yanıt arıyor. Milyonlarca emekli ve ücretli TÜİK TEFE TÜFE verisinin açıklanmasını bekliyor. Peki, enflasyon oranı 2022 haziran ne olur, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…