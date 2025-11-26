Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti nedir? Gözler TÜİK verilerinde!

Ekonominin en kritik göstergelerinden biri olan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) rakamları, her ayın başında büyük bir dikkatle takip ediliyor. Özellikle memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zamlar, enflasyon farkına göre belirlendiği için, Kasım 2025 verisi, Ocak 2026 zammının netleşmesi yolunda kilit bir adım teşkil ediyor. İlk dört aylık (Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim) enflasyon verileri zaten açıklanmış durumda. Şimdi gözler, son iki aydan biri olan Kasım ayı enflasyon oranına çevrildi.