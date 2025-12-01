Engeller aşılıyor sanata dönüşüyor

Konya'nın Seydişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim alan engelliler doğada buldukları atıkları toplayıp, sanata dönüştürüyor.Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kurs kapsamında yaşları 19-39 arasında değişen 14 engelli eğitim alıyor. Engelli öğrenciler doğada buldukları çeşitli atıkları boyayarak tablo, süs eşyası ve takı haline getiriyor. Engelliler bu sayede hem sosyalleşiyor hem de Sıfır Atık projesine katkı sağlıyor.15 yıldır tasarım eğitimi verdiğini belirten Halk Eğitim Merkezi Öğretmeni Derya Doğan "Burada engelli öğrencilere ders vermeyi, onları topluma kazandırmayı çok seviyorum. Burada atıkları boyayıp, tablo haline dönüştürerek süs eşyası yapıyorlar. Onlar benim bebeklerim gibiler. O kadar saf duygulara sahipler ki anlatamam. Ben atıkları değerlendirerek topluma kazandırmayı çok seviyorum. Bunu öğrencilerime de aşıladım. Böylelikle dünyamızın en büyük sorunu olan ve iklim değişikliğine de sebep olan atıkları sanata dönüştürerek sergileyip, insanların beğenisine sunuyoruz" dedi.Ülkemizde sıfır atıkla mücadele seferberliği 8 yıl önce Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılmıştı. Sıfır atıkta geri kazanım oranı yüzde 36.08'e çıkmış, bu oranın 2035'te yüzde 60, 2053'te ise bu yüzde 70'e çıkartılması hedefleniyor.