Engelleri aşan projelere 104 milyon lira destek

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonunda konuşan ÖSYM Başkan Yardımcısı Halil Şengün, "YKS sonrası hazır kitle var. Bir anda 'sorular çalındı' diye 200 bin sosyal medya paylaşımı atılabiliyor. YKS sürecinde 800 bin görevlimiz oluyor. Güvenlik ve geçerlilik konusunda her türlü tedbiri alıyoruz. Öyle yasaklar var ki biz de şaşırıyoruz. Sonra geriye dönüp baktığımızda her birinin aslında arka planı olduğunu görüyoruz." diye itiraz ediyorlar. ÖSYM Engelli Adaylar Daire Başkanı Belma Atak ise, "Engelli adaylar için 2024'te yapılan EKPSS'ye 154 bin 512 aday katıldı. Bu adaylardan 16 bin 215'i okuyucu yardımı talep etti. TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Mesut Güner ise, "Araştırma fonlarından son 3 yılda özel gereksinimli bireylere yönelik toplam 115 projeye yaklaşık 104 milyon lira destek sağladık. Yine AB Çerçeve Programları kapsamında da engelli bireylere yönelik 6 proje ile 756 bin euro fon alındı" dedi.