Engelleri aştı mucizeye adım attı

KARS'ta migren atağı nedeniyle 6'ncı kattan düşerek omuriliği kırılan, doktorların 'yürüyemez' dediği üniversite öğrencisi Ceylan Ağaç (18), Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon tedavisiyle yeniden ayağa kalkıp yürümeye başladı. Bursa Uludağ Üniversitesi İşletme Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceylan Ağaç, 21 Mayıs'ta ailesini ziyaret için gittiği Kars'ta, migren atağı nedeniyle başının dönmesi sonuncu 6'ncı kattaki pencereden düşerek, ağır yaralandı. Ankara Etlik Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edilen Ağaç, Omurilik Hasarı Rehabilitasyon Kliniği'nde rehabilitasyon programına alındı. Ağaç'ın yaklaşık 3 ay önce başlayan tedavi programında robotik yürüme sistemi, yer çekimi azaltılmış koşu bandı, su içi egzersizleri ve fizyoterapist eşliğinde bireysel terapi uygulamaları birlikte yürütüldü. Ağaç, bacaklarında hareket olmadan başladığı tedavi sürecinde büyük aşama kaydetti ve ayağa kalkıp yeniden yürümeye başladı.

DOKTORLAR FELÇ DEDİ

Tedavisi süren Ceylan Ağaç, Bursa'dan ailesini ziyaret için Kars'a gittiğinde olayın gerçekleştiğini anlatarak, "13 Haziran'da Ankara'ya helikopter ambulansla geldim. Çok acı çekiyordum ama hep diyordum, 'Ceylan Ankara'da iyi olacaksın.' Helikopterle 1,5 saatte buraya geldik. İlk geldiğim an kimse dokunamıyordu, çok ağrım oluyordu. Geldikten 3 hafta sonra fizik tedaviye başladım. Ama yavaş yavaş ilaçlar sayesinde tek tek atlattım. Bazen diyorum 'ilk günkü halim çok kötüydü.' Şu an doktorlarımın tedavisi sayesinde ve azmim sayesinde atlattım, yürüdüm. Kendimi şu an çok iyi hissediyorum" dedi. Genç kız ilgilerinden dolayı doktorlarına ve hastane yönetimine teşekkür etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör