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Giriş Tarihi: 3.09.2026

Engelleri aştı, protezle ayağa kalktı

Engelleri aştı, protezle ayağa kalktı
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Adıyaman'da 56 saat enkaz altında kaldığı depremde ailesini, bacaklarını ve sol kolunu kaybeden 16 yaşındaki Taha Karar, Adana'daki Çocuk İyilik Merkezi'nce takılan protezler sayesinde hayata tutunup eczacılık hedefine yoğunlaştı. Karar ailesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depreme Adıyaman'ın Alitaşı Mahallesi'ndeki apartman dairesinde yakalandı. Binanın yıkılması nedeniyle baba Metin, anne Nazan ile çocukları 17 yaşındaki Fatih ve o dönem 13 yaşında olan Taha Karar, enkaz altında kaldı. Taha Karar, afetten 56 saat sonra Türkiye Taşkömürü Kurumu ekiplerinin desteğiyle enkazdan yaralı kurtarıldı, babası, annesi ve ağabeyinin ise cansız bedenlerine ulaşıldı. Adıyaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Karar'ın bacakları ve sol kolu ampute edildi.

ECZACI OLMAK İSTİYOR
Depremlerin ardından Adana Çukurova Üniversitesi bünyesinde kurulan Çocuk İyilik Merkezi, tekerlekli sandalye kullanan Karar'ın yeniden yürüyebilmesi için devreye girdi. Merkezde ağırlanan gencin bacaklarına ve koluna protez takıldı. Operasyonun ardından yeniden ayağa kalkan Taha, vücudunu güçlendirmek için fizik tedavi görüyor. Karar, "Depremden sonra hiç yürüyemeyeceğimi zannediyordum. Protezlerim oldu, şu anda iyiyim. Üniversite hayatımda eczacılık bölümünde okumak istiyorum." ifadesini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KAHRAMANMARAŞ #ADANA #ADIYAMAN

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Engelleri aştı, protezle ayağa kalktı
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