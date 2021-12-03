Engelleri aştılar, başarılarıyla ilham oldular

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik daha düzenlendi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen "Nasıl Başardık?" adlı panel farklı alanlarda adından söz ettiren 5 özel gereksinimli katılımcıyla gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü Doç. Dr. Gülnaz Gültekin'in üstlendiği programda, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Milli Paralimpik Yüzücü Beytullah Eroğlu, yazar - radyo programcısı ve eğitimci Gülşah Dilbirliği, tekerlekli sandalye tenis sporcusu Pelin Doğan, işitme engelli matematik öğretmeni Gamze Çakmak ve otizmli piyanist Kubilay Öztürk başarı serüvenlerini paylaştı. İşitme engelliler için işaret diline de çevrilen etkinlikte yapılan ilham verici konuşmalar, dakikalarca alkış aldı. Program, Burak Gök tarafından verilen konserle noktalandı.