Engelleri boccia oyunu ile aştı

Gaziantep'te, 4 yaşında vurulan yanlış iğne sonucu felç kalan ve şimdi 49 yaşında olan Yeter Olcay, 3 yıl önce tanıştığı boccia sporu sayesinde hayata yeniden tutundu. Uzun yıllar evden çıkamayan Olcay, Gaziantep Boccia Takımı'na katılarak nisan ayında Kocaeli'deki Türkiye şampiyonasında ikinci oldu. Olcay hedefinin milli takıma katılıp Avrupa'da derece elde etmek olduğunu ifade ediyor. Evini geçindirmek için engeli olan diğer arkadaşlarının yaptığı ürünleri satan Olcay, okuma yazma öğrenmeyi istediğini belirtti. Sporun ve takım arkadaşlarının desteğiyle hayatı değişen Olcay, azmiyle örnek oluyor.