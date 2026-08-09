Engelleri sanatla aşıyor dünyayı güzelleştiriyor

Ankara
'nın Altındağ
ilçesinde yaşayan doğuştan yüzde 70 zihinsel engeli bulunan Muhammed Yalçın 2009 yılından beri resim yapıyor. Yalçın, yaptığı tabloları satarak geçimini sağlarken, evinin içini ve dışını da rengarenk figürlerle süslüyor. Yalçın'ın resim tutkusu yıllar önce eğitim hayatında öğretmeninin yönlendirmesiyle başladı. Bugün evinin iç ve dış cephesi, doğa manzaraları, hayvan figürleri ve özgün desenlerle kaplanmış durumda. Yaptığı tabloları satarak geçimini sağlayan Yalçın, sanatını yaşamının merkezine koyarken, eserleri de Türkiye'nin farklı illerinden ve yurt dışından gelen sanatseverlerin ilgisini görüyor. Açtığı sergilerle adını duyuran Yalçın'ın çalışmaları, birçok koleksiyoner tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Maddi imkansızlıklar yüzünden artık resim yapamayan Yalçın'ın en büyük mutluluğu ise kendi atölyesini kurmak. Yıllar içinde evini adeta yaşayan bir sanat galerisine dönüştüren başarılı ressam, azmi ve yeteneğiyle engellerin sanatın önünde bir engel olmadığını ortaya koyuyor. Muhammed'in maddi imkansızlıklar yüzünden artık resim yapamadığını belirten Muhammed Yalçın'ın babası Hasan Yalçın, "Muhammed 2009'dan beri bu işlerle uğraşıyor. Defalarca sergi açtık. Duvar resimleri yaptık. Ben şimdi Muhammed'e malzeme de alamıyorum. Muhammed evde öylece oturuyor. Bir atölye kuramadık, destek bekliyoruz" dedi.