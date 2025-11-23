Engelli bakım merkezinde yangın: 1 ölü

Şanlıurfa'da özel bir engelli bakım merkezinde çıkan yangında otizmli Poyraz Efe Öztürk (7) hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde Karaköprü ilçesinde bulunan özel engelli bakım merkezinde meydana geldi. Henüz nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek binanın bir bölümünü dumanla kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler hızla tahliye çalışması başlattı. Binadaki diğer kişiler güvenli şekilde dışarı çıkarılırken, 7 yaşındaki Poyraz Efe ağır yaralı halde binadan alındı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuk kurtarılamadı. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.