Engelli bireyler için örnek protokol

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Beyazay Derneği arasında engelli bireyler ve ailelerine yönelik rehabilitasyon hizmetlerinin, sosyo-kültürel ve sportif etkinliklerin, eğitim, istihdam ve mesleki faaliyetlerin, bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarının ortak yürütülmesi konusunda iş birliği için protokol imzalandı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva'nın imzaladığı protokol sonrası yapılan açıklamada, imzalanan protokolün öncelikli amacının engellilere yönelik Türkiye'de ve yerelde sağlanan hizmetlerin bilinirliğinin arttırılması olduğunu ifade edildi.



"ENGELLİLERE YÖNELIK YENiLiKÇi HİZMETLER"



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak birçok alanda olduğu gibi engellilere yönelik yenilikçi hizmetler vermeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, "Sayın Milletvekilimizin, Türkiye'de engellilere yönelik çalışmaların yapılması konusunda özellikle yasal düzenlemeler konusunda çok ciddi emekleri olmuştur. Bu işlere liderlik ederek, bu konuların fark edilmesi açısından son derece önemli katkıları oldu. Kendisi, sadece ulusal düzeyde bu hizmetleri yapmadı aynı zamanda uluslararası platformlarda Türkiye'yi gururla temsil etti. Sayın Cumhurbaşkanımızın engellilere yönelik olarak çıkartmış olduğu düzenlemelerin hepsinde Lokman beyin çok emekleri var. Öncelikle kendilerine bu emekleri için teşekkür ediyorum." dedi



"ÇOK SAYIDA ÖRNEK PROJE"



Başkan Büyükakın, engelli bireylerin tarımla ilgili faaliyet alanlarına katılımının sağlanmasına çalıştıklarını kaydederek, şunları söyledi: "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar çok sayıda örnek projemiz oldu. Bu da onlardan bir tanesi olacak. Burada en kıymetli olan şey, yapılan işlerin kullanıcı ile beraber yapılması. Onların talepleri doğrultusunda harekete geçmek çok daha kıymetli. Bu protokol katılımcı yönetimin artırılması konusunda da çok ciddi bir imkân sağlamış olacak. Beyazay Derneği ile yapmış olduğumuz bu çalışmanın, güzel hizmetler başlatmasını temenni ediyorum. İnşallah başka belediyelere de buradan örnek uygulamalar çıkacaktır. Bu iyi uygulama örnekleri de Türkiye'de yaygınlaştırılacaktır diye temenni ediyorum. Bir kez daha değerli vekilimize buraya kadar gelip bu protokole imza attığı ve bizle beraber çalışma arzusunu ifade ettiği için teşekkür ediyorum. Sayın vekilimizin bu konudaki vizyonu ve birikimi açıkça ortada, belediyemizin tüm imkanlarını kendileriyle birlikte harekete geçireceğiz."



AYVA: ENGELLİ BİREYLER, BİLİŞİMDEN TARIMA VAR OLACAK



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'a çalışmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, imzalanan protokolle engelli bireylerin gerek eğitim gerek sosyal hayatla ilgili haklarından haberdar olabileceklerini vurguladı. Ayva, imzalanan protokolün diğer belediyelere de örnek oluşturmasını dileyerek, "Türkiye'de ilk defa açılacak pencereler var, ufuklar var. Yeni ufuklara yelken açıyoruz. Mesela sera çalışmaları başlatıyoruz. Burada engelli insanlar, tarım yapabilmeyi öğrenecek. İnşallah tarıma da başlayacaklar. Engelli bireyler bilişimden tarıma Kocaeli Büyükşehir Belediye sayesinde var olacak. Bu protokol nedeniyle Tahir Başkanımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.