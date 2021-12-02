Dünyada ilk kez engelli bir birey, bakan yardımcısı görevine getirildi. Evli ve 2 çocuk annesi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü soyadı gibi engellilere öncü oldu. 9 aylıkken düştüğü tandırda elinin 10 parmağını da kaybeden Öncü, SABAH'a konuştu:
Hayatımın dönüm noktası okuma-yazma bilmediği halde kalemi nasıl tutmam gerektiğini 6 ay öğretmeye çalışan annemdi. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum.
İkinci olarak hayatımı değiştiren, yön veren kişi Cumhurbaşkanımız oldu. Siyasi hayatım 2011'de Diyarbakır milletvekilliği ile başladı. 12 yıl Doğu ve Güneydoğu'da MKYK olarak görev yaptım. 2018'de Ankara milletvekili oldum. 15 Temmuz'da Bakan Yardımcısı olarak görevlendirildim. Dünyada ilk defa engelli birey icra makamında yer alıyor. Engelli bireylere umut ve örnek oldum. Engelliler ben buraya atanınca inanılmaz şaşırdı. Tüm engelli kardeşlerim için çalışıyorum.
Kader arkadaşlarımızın önce ailelerinin içinde bulunduğu durumu kabullenmesi ve ona yönelik çözüm önerileri bulması gerekir. Kişi önce kendini sevebilmeli ki toplumu sevebilsin. Kendi gerçeğimizi kabullenmeliyiz. Bizler farklı bireyleriz, toplumun farklı kıymetiyiz. Devlet olarak ailelere gerekli destekler veriliyor.