Engelli çalışanı vince bağlayan 4 kişi yakalandı

Sosyal medyada vinçle ayağından asılan bir kişinin görüntülerinin yayılması üzerine olayı gerçekleştirdiği belirlenen 4 şüpheli Ankara'da gözaltına alındı.Toplumda infial yaratan görüntüler üzerine başlatılan incelemede, mağdurun, olayın yaşandığı iş yerinde 3 yıldır getir götür işlerinde çalışan yüzde 61 oranında zihinsel engelli M.S. olduğu öğrenildi. Titizlikle yürütülen çalışmalar sonucu, olayı gerçekleştirdikleri belirlenen K.B., M.Ş. ve N.A. ile durumu öğrenmesine rağmen müdahalede bulunmadığı tespit edilen iş yeri sahibi B.Ç. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.