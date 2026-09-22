Engelli Fırat’ın yürek yakan ölümü

Ankara'da tekerlekli sandalyede su ve balon satarak geçimini sağlayan gence yarış yapan otomobillerden biri çarptı. Akülü aracıyla üstgeçit merdivenlerinden aşağıya yuvarlanan engelli genç kurtarılamadı. Sincan'da yaşanan olayda oyuncak satan engelli Fırat Tura, yakınlardaki bir konsere satış yapmak için gitti. Konserin ardından dönüş yoluna geçen Tura'nın akülü aracının şarjı üst geçitte bitti. Ağabeyi Nuh Tura'yı arayıp "Şarjım bitti" diyerek yardım istedi. Ağabey Tura, kardeşinin yanına gitmek için yola çıkarken yarış yaptıkları iddia edilen iki otomobilden biri Fırat'a çarptı. Akülü aracıyla birlikte üst geçitten aşağı savrulan Tura hayatını kaybetti.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından Tura'ya çarpan otomobilin sürücüsünün olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Kazanın oluş şeklinin belirlenmesi için olay yerinde inceleme yapılırken, çevrede bulunan güvenlik kameralarının görüntülerinin de araştırılması bekleniyor. Tura'nın babasının emekli olduğu, ağabeyi Nuh Tura'nın ise inşaat sektöründe çalıştığı belirtildi. Ailenin annesinin 2011 yılında hayatını kaybettiği öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör