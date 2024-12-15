Engelli gence istismara 42 yıl hapis talebi

İstanbul Esenler'de geçtiğimiz mayıs ayında bir giyim mağazasında korkunç bir olay meydana geldi. Ali K (45), ailesinin talebi üzerine 17 yaşındaki Yağmur Gül A'yı mağazasına işçi olarak aldı. 1 hafta sonra genç kızın yüzde 40 engelli olduğu öğrenen Ali K, kıza cinsel istismarda bulunmaya başladı. Yağmur Gül A. Korksa da bir süre sonra durumu annesine anlattı. Genç kızın yakınları polis merkezine şikayette bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı. Cumhuriyet savcısı hazırladığı iddianamede Ali K.'nın, 'Kadına karşı tehdit' ve 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından 20 yıldan 42 yıla kadar hapsini talep etti. Ali K., önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.